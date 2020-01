Lavrov: Írán před sestřelem letadla vystrašily stíhačky F-35

Moskva - Íránskou protivzdušnou obranu v době před nechtěným sestřelem civilního letadla ukrajinských aerolinií vystrašily zprávy o přítomnosti amerických stíhaček F-35 na hranicích íránského vzdušného prostoru. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil v Moskvě ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Havárii letu PS752 minulý týden nepřežil nikdo ze 176 lidí na palubě. Teherán později uvedl, že stroj omylem sestřelily íránské revoluční gardy. Pád letadla přišel ve stejnou noc, kdy Írán raketovým útokem odpovídal na předchozí americký úder, který zabil klíčového íránského generála Kásema Solejmáního.

"Ve vzdušném prostoru na hranici s Íránem bylo (tou dobou) nejméně šest stíhaček F-35. Tato informace se musí ještě potvrdit, ale chci zdůraznit napětí, které vždy provází takové situace," řekl Lavrov na tiskové konferenci věnované bilanci činnosti ruské diplomacie v uplynulém roce.

Lavrov označil incident za lidskou chybu a uvedl, že nikoho nehodlá omlouvat za to, co se stalo. Podle něj je ale důležité chápat kontext a také to, že se neštěstí přihodilo v době, kdy Írán očekával americkou odvetu na svůj raketový útok na základnu s americkými vojáky v Iráku.

"Máme informace, že Íránci po svém útoku očekávali další útok od Spojených států. Nevěděli ale, jakou formu by mohl mít," dodal.