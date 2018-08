Nymburk - Demolice lávky přes Labe v Nymburce, která je v havarijním stavu a hrozí zřícením, začne v pátek ráno. Stavební firma lávku postupně přestřihne na obou březích, konstrukce tak spadne do Labe, odkud ji pak firma vytáhne. V Labi by měla lávka zůstat zřejmě až do úterý 7. srpna. Definitivně hotovo by mělo být 12. srpna, řekli na tiskové konferenci zástupci města a stavební firmy Strabag. Lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako zřícená lávka v Praze-Troji.

Firma Strabag vyhrála minulý týden výběrové řízení na odstranění lávky s cenovou nabídkou 6,5 milionu korun. Přemostění město uzavřelo kvůli špatnému stavu v prosinci, v červnu plavební správa zastavila provoz lodí na Labi pod lávkou, uzavřené je i prostranství na obou březích.

Demolici budou doprovázet přísná bezpečnostní opatření. Ode dneška je uzavřeno parkoviště Pod Eliškou v bezprostřední blízkosti lávky, protože firma již zahájila přípravné práce. Ochranné pásmo bude vytyčeno také na řece, lodě nebudou smět plout v okolí 150 metrů od konstrukce.

Firma lávku začne bourat na zálabské straně. Vytahovat z vody se bude směrem do centra na parkoviště Pod Eliškou. Před demolicí firma na břehy naveze zeminu, aby ztlumila dopad stavby na zem. "Je to věc poměrně komplikovaná, náročná. Bude to trvat poměrně dlouho, klidně se to může protáhnout na několik hodin," řekl nymburský starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk).

Demolici může pokazit počasí, do pátku je také třeba přeložit veškeré sítě, co lávkou vedou. Pod stavbou vede plynové potrubí, i to se musí odpojit.

Sutiny z řeky budou vytahovat hasičské tanky, které dodá HZS Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Celkem by na místě měly být tři tanky hasičů, které dorazí z Přerova, Českých Budějovic a Havlíčkova Brodu. Podle Karla Frankoty ze Strabagu bude vytahování sutin z řeky nebezpečné, hrozí totiž, že tažná lana prasknou. Ochranné pásmo bude proto při vytahování lávky větší než při vlastní demolici.

Lidé musejí nyní místo uzavřené lávky používat pro přechod přes Labe železniční most nebo hydroelektrárnu, což znamená více než kilometrovou cestu. S uzavřenou lávkou sousedí most pro automobily, přes nějž ovšem nelze kvůli bezpečnosti umožnit průchod pěším. Od 15. ledna město zavedlo bezplatnou autobusovou dopravu mezi náměstím Přemyslovců a Zálabím na druhé straně řeky. Lidé mohou jezdit autobusem zdarma mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk Náměstí. V každém směru jede během dne zhruba 45 linek, doprava zdarma se tak týká 90 spojů.