Nymburk - Po hodině demoličních prací spadla zhruba v 9:45 pěší lávka přes Labe v Nymburce do řeky. Město ji nechalo zbourat, protože byla v havarijním stavu a hrozilo, že se zřítí. Uzavřená proto byla už loni v prosinci. Najatá stavební firma počítala s tím, že by se dnes konstrukce měla zřítit až po několika hodinách. Pracovní stroj s hydraulickými nůžkami ale stačil přestřihnout zhruba jen 25 procent lan. Původně se předpokládalo, že jich bude nutné přerušit asi polovinu lan.

Nymburská lávka byla projektována stejně jako ta v Praze-Troji, která samovolně spadla do Vltavy loni 2. prosince. Při neštěstí se tehdy zranili dva lidé těžce a dva lehce.

Přemostění v Numburku město uzavřelo kvůli špatnému stavu loni koncem roku, letos v červnu plavební správa zastavila provoz lodí na Labi pod lávkou, uzavřené je i prostranství na obou březích. Výběrové řízení na demolici vyhrála firma Strabag, která nabídla, že práci udělá za 6,5 milionu korun.

Demoliční práce by měly být definitivně hotovy do 12. srpna. V sobotu 11. srpna by mohl být obnovený provoz lodí po Labi v Nymburce. Stavební firma nyní bude demolovat zbytky konstrukce, jako jsou pilíře a zbytky mostovky, na březích. V úterý by měly konstrukci zřícenou do řeky vytáhnout z koryta speciální tanky. Firma bude mít k dispozici celkem tři, jeden z nich ale bude pouze jako záložní.

Jen několik minut před pádem lávky do řeky udělal vedoucí stavby Karel Frankota prvotní průzkum nosných lan. Lana jsou podle něj silně oslabena korozí, což se pak projevilo pádem konstrukce do vody. Lana zkorodovala zřejmě kvůli chybné konstrukci, protože přicházela do kontaktu s vodou.

"Kdyby byla zdravá, tak jsme v tom místě měli přerušit 60 procent těch lan tak, aby to zkolabovalo. A stačilo jich přerušit 25 (procent) a navíc to bylo v místě, u nějž se nepředpokládalo, že bude napadeno nějak výrazně. Tak to svědčí o tom, že ten stav byl opravdu vážný a že bylo na místě neriskovat a opravdu tam už nikoho nepouštět po tom, co se zjistilo při zkoumání lávky v Troji," řekl ČTK místostarosta Jan Ritter (Nymburští demokraté).

Podle starosty Pavla Fojtíka (Změna pro Nymburk) byla konstrukce lávky předimenzována na trojnásobnou hmotnost, než jakou lávka měla. Tím tak potvrdil, že lávka skutečně byla ve špatném stavu, pokud spadla do řeky ve chvíli, kdy těžká mechanizace přestřihla pouze čtvrtinu nosných lan.

V Nymburce už bylo první kolo architektonické soutěže na novou lávku. Přihlásilo se 14 účastníků, postoupilo šest. "Nyní budou zpracovávat studii a 14. září se sejde porota a vybere novou lávku," řekl Fojtík. Autor vítězného návrhu dostane od města zadání na zpracování projektové dokumentace. Lávka by mohla stát v roce 2020.

Podle vedení města je zároveň možné, že se v příštím roce podaří postavit provizorní lávku, která by byla zavěšena na sousední most využívaný auty. Na konečné rozhodnutí bude mít ještě vliv majitel mostu, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, a krajský úřad jako provozovatel. Město se s nimi musí domluvit na detailech celé stavby. "Čekáme, aby byla vůle ze všech stran podepsat tu trojstrannou smlouvu, což se teď vleče, my přesně nevíme důvody, kde jsou nějaké komplikace. Ten příslib máme od dubna, máme srpen a stále nedochází ze strany těch dvou dotčených institucí k podpoře," řekl Fojtík.

Lidé musejí nyní místo uzavřené lávky používat pro přechod přes Labe železniční most nebo hydroelektrárnu, což znamená více než kilometrovou cestu. S uzavřenou lávkou sice sousedí zmíněný most pro auta, po něm ale nelze kvůli bezpečnosti umožnit průchod pěším. Od 15. ledna město zavedlo bezplatnou autobusovou dopravu mezi náměstím Přemyslovců a Zálabím na druhé straně řeky. Lidé mohou jezdit autobusem zdarma mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk Náměstí. V každém směru jede během dne zhruba 45 linek, doprava zdarma se tak týká 90 spojů.

Lávka v Praze-Troji, která byla projektována stejně jako ta nymburská, samovolně spadla do Vltavy loni 2. prosince. Lávku pak vytahovaly z řeky dva vyprošťovací tanky. Podle Frankoty ze Strabagu komplikovalo odklízení lávky v Praze i to, že pracovníci museli postupovat podle pokynů policejních vyšetřovatelů.