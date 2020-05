Lavička cítil, že nebyl daleko od odvolání, pak získal double

Praha - Vítězslav Lavička jako zatím poslední trenér dovedl fotbalisty Sparty v roce 2014 k zisku ligového titulu. Bývalý kouč reprezentační jednadvacítky přitom tehdy začal sezonu se svými svěřenci nečekaným letním vyřazením v předkole Evropské ligy od švédského Häckenu a sám cítil, že nebyl daleko od odvolání. Pohárový neúspěch ale s týmem odčinili a k ligovému vítězství přidali i triumf v domácím poháru.

"To brzké pohárové vyřazení nás zasáhlo všechny a zklamání bylo obrovské. Vypadli jsme soupeřem, se kterým to se vším respektem k němu nikdo nečekal. Následný tlak ze strany vedení i fanoušků byl veliký. Byl jsem si vědom, že po takovém neúspěchu bývá trenér odvolán, ale vedení mě i celý trenérský tým podrželo. Vím, že mě mohli odvolat a zřejmě k tomu bylo i blízko, ale podrželi mě," uvedl Lavička pro sparťanský web.

"Vnitřně jsem cítil a vnímal jsem to tak i od hráčů, že pokud chceme sezonu zachránit, tak bude potřeba jediné - být maximálně úspěšní na domácí scéně. To znamená vyhrát titul a ideálně i pohár. To se pak krok po kroku začalo postupně dařit. Hráči nijak nekličkovali a v těžké chvíli ukázali správnou sebereflexi uvnitř klubu i směrem ven," doplnil.

Tým byl podle něj skvěle vyvážený. Zkušené hráče doplňovali mladíci ročníku 1992. "Byla radost v průběhu sezony sledovat, jak to postupně začíná fungovat. Starší hráči jako Marek Matějovský, David Lafata, Ondra Švejdík, Roman Bednář, Bořek Dočkal, Lukáš Vácha a na druhé straně ti mladí - Ladislav Krejčí, Jakub Brabec, Roman Polom, Tomáš Přikryl, Pavel Kadeřábek a další, kteří měli velkou ambici se ukázat na domácí a do budoucna i na evropské scéně. To byl předpoklad pro to, abychom měli tak úspěšnou sezonu. Chemie kabiny byla výborná," řekl Lavička.

Letenští prohráli v ligové sezoně jediný zápas a doma neztratili ani bod. Nastříleli celkem 78 gólů. "V té sezoně nás zdobila hlavně ofenzivní síla. Mimořádně herně a hlavně střelecky se dařilo Josefu Hušbauerovi. Jistotu gólů, ale i velkou pracovitost pro tým nám dával kapitán David Lafata. Pavel Kadeřábek a Costa dokonale splňovali roli moderních krajních obránců. Vzpomínám si na zápas, kdy náš jeden krajní obránce centroval do vápna a druhý krajní bek střílel branku," uvedl Lavička.

S úsměvem na tváři vzpomíná i na chvíle před posledním kolem s Jihlavou, kdy už měli jeho svěřenci jistý titul a chystali se na převzetí poháru před domácím publikem. "Měli jsme na hotelu před utkáním tradiční taktickou přípravu, tentokrát ale vypadala jinak. Kapitán a rada starších za mnou tehdy přišli se žádostí, že si předzápasovou poradu povedou hráči sami. Já spolu s kolegy trenéry jsme souhlasili," líčil Lavička.

"Na tabuli jsme napsali jen sestavu a zbytek porady jsme nechali na hráčích. V mojí více než dvacetileté praxi trenéra to bylo poprvé, co jsem tohle udělal, ale dodnes toho nelituji. Hráči, kteří tehdy promluvili, parodovali nás trenéry a společně jsme se tomu zasmáli. A pak ten zápas suverénně vyhráli," připomněl výhru 4:1.

S tehdejšími svěřenci se snaží udržet v kontaktu. "Vím, kdy mají narozeniny, pošlu jim gratulaci, nebo jim napíšu, když hrají za nároďák. Naopak mě potěšilo, když se kluci před časem sešli v Praze na večeři a poslali mi pozdrav. Nepotkáváme se sice tak často, každého už život poslal jiným směrem, ale vždycky se rádi sejdeme," řekl Lavička.

Letenští od té doby další titul nezískali. "Je těžké odpovědět proč. Měli jsme i v nadcházející sezoně touhu a ambici to zopakovat. Stará pravda říká, že je těžké dojít na vrchol, ale o mnoho těžší je se tam pak udržet. Moc bych však Spartě přál, aby něco takového v budoucnu zopakovala, nebo ještě překonala," dodal nynější kouč polské Vratislavi.