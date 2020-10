Lavi se po úspěšném on-line seriálu vrátí ve filmu Vyšehrad

Ilustrační foto - Herec Jakub Štáfek jako fotbalový průšvihář Julius Lavi Lavický v seriálu Vyšehrad. Tvůrci seriálu o svérázném fotbalistovi, který měl desítky tisíc fanoušků na sociálních sítích, začali natáčet film. Do kin by měl snímek o bývalém hráči Sparty, který kvůli svém zhýralému životu klesl do nejnižších fotbalových soutěží, dorazit na jaře 2021. ČTK/Bioscop