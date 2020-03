Laver Cup počítá i po přesunutí Roland Garros s původním termínem

Boston - Pořadatelé Laver Cupu počítají i po nečekaném přeložení Roland Garros s tím, že se jejich exhibiční turnaj v Bostonu odehraje v původním zářijovém termínu. Francouzská tenisová federace v úterý odložila kvůli pandemii koronaviru antukový grandslam z května na přelom září a října, čímž se v kalendáři dostal do kolize nejen s Laver Cupem, ale i s několika turnaji ATP a WTA.

Organizátoři Ronald Garros svým rozhodnutím zaskočili tenisový svět a sklidili kritiku za to, že svůj krok dostatečně nekonzultovali. Na antuku by se tenisté měli vrátit týden po skončení US Open v době vrcholící sezony na amerických betonech od 20. září do 4. října.

"To oznámení bylo naprostým překvapením pro nás i naše partnery z Austrálie, USTA a ATP. Vyvolalo řadu otázek a nyní musíme situaci posoudit," uvedli v prohlášení zástupci Laver Cupu, na jehož založení se podílel Roger Federer. Zároveň ujistili, že stále plánují odehrát turnaj podle plánu od 25. do 27. září.

Vedení ATP a WTA se zatím ke kroku francouzské federace oficiálně nevyjádřilo. Pořadatelé US Open připustili, že by mohli o změně termínu rovněž uvažovat. "V této těžké době prověřujeme všechny možnosti, včetně varianty, že bychom turnaj odložili na pozdější termín," uvedli představitelé newyorského grandslamu, který je naplánován od 31. srpna do 13. září.

Případné rozhodnutí o přesunutí turnaje ale hodlají přijmout až po konzultaci s organizátory ostatních grandslamových turnajů, zástupci hráčských organizací ATP a WTA, světovou federací ITF a pořadateli Laver Cupu.