Laurenčíková: Výrok Vondráška o smyšlených oznámeních znásilnění nebyl šťastný

Praha - Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková nepovažuje výrok policejního prezidenta Martina Vondráška o tom, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou často smyšlená, za šťastný. Sdělila to ČTK. Podle ní je nutné pečlivě naslouchat všem obětem sexuálního násilí a velmi pečlivě prošetřit každý ohlášený incident. S Vondráškem chce o této tematice komunikovat a více s ním spolupracovat. Za nešťastný označil výrok policejního prezidenta v úterý také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

"Potřebujeme nadále prohlubovat a zvyšovat důvěru v práci policie a soudů a posilovat odhodlání obětí činy nahlašovat. Budu se snažit v této věci s panem policejním prezidentem komunikovat a prohloubit naši vzájemnou spolupráci a porozumění v této oblasti," uvedla Laurenčíková. K efektivnější ochraně obětí by podle ní měla pomoci připravovaná redefinice trestného činu znásilnění.

"Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát," řekl Vondrášek v pořadu Spotlight. "Kriminalista musí brát v potaz opravdu několik verzí a přitom musí být dostatečně empatický a udělat všechno pro to, aby nedošlo k sekundární viktimizaci oběti," uvedl policejní prezident.

Později své vyjádření mírnil, uvedl, že slovní spojení "velmi často" nebylo šťastné. "Musím se ale ohradit proti zavádějícím tvrzením vytrženým z kontextu, která jsou používána ve veřejném prostoru a která se snaží vyvolat dojem, že mám hodnoty nastavené zcela opačně, než tomu ve skutečnosti je," napsal v úterním prohlášení Vondrášek.

Připojil statistiku, podle které byly vloni zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze znásilnění v 1375 případech, ze kterých bylo 573 případů odloženo, "v souladu s ustanovením § 159a/1 trestního řádu, tedy z důvodu, že ve věci nešlo o podezření z trestného činu, jinými slovy se skutek nestal". Podobné údaje zveřejnil i za předchozí rok.

Podle advokátky Lucie Hrdé, která se zaměřuje na případy domácího násilí, jde ale o účelovou argumentaci. "Je to naprosto zavádějící. Pod paragraf, na který policie poukazuje, se dá schovat prakticky všechno. Od toho, že se k věci nenašlo dost důkazů, přes to, že si to policie nevykládá jako znásilnění, přestože s ohledem na judikaturu to znásilnění být může. Může to být to, že oběť původní výpověď odvolala, například pod vlivem nátlaku samotné policie, nebo nátlaku ze strany pachatele nebo celé rodiny. Nebo to může být jen to, že oběť není pro policii důvěryhodná, čemuž se vzhledem k tomu, co říká pan policejní prezident, ani nedivím," vysvětlila advokátka.

Doplnila, že by vybočovalo z jakýchkoli statistik ve kterékoli zemi, aby 50 procent nahlášených znásilnění bylo smyšlených. "To pouze svědčí o neochotě policie tyto věci vyšetřit. Stejně jako předchozí prohlášení policejního prezidenta, tohle dává ještě víc obětem signál - ani to nezkoušejte, nenahlašujte to, protože to nemá cenu," dodala Hrdá.