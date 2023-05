Laureátem Ceny Arnošta Lustiga se stal psychiatr Cyril Höschl

Praha - Laureátem Ceny Arnošta Lustiga se stal psychiatr, popularizátor vědy a pedagog Cyril Höschl. Cenu udílenou za odvahu, statečnost. lidskost a spravedlnost dnes převzal v rezidenci pražského primátora. Cena se udílí každoročně jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako spisovatel Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot.

V minulosti ji získali například chirurg Pavel Pafko, biskup Václav Malý nebo hlasatelka Kamila Moučková, loni se jejím laureátem stal ředitel a zakladatel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Jedenáctý laureát Lustigovy ceny uvedl, že hodnoty, za něž se cena udílí, pro něj znamenají především nikdy nekončící boj za svobodu. "A svobodu považuji za hodnotu nejvyšší. Není nikdy vybojována definitivně, není zaručena, ve všech dějinných i životních etapách je ohrožena a hodnoty, jež Cena Arnošta Lustiga představuje, jsou jejími garanty," uvedl Höschl. "Ať už je to statečnost, kterou je právě v boji za svobodu třeba mnohdy vykazovat, či lidskost, protože svoboda je podmínkou lidských práv, a samozřejmě spravedlnost. Jak vidíme teď ve válce na Ukrajině, to licoměrné volání po míru zcela opomíjí fakt, že lidé netouží po míru, ale po spravedlivém míru, a to je podstatný rozdíl," uvedl.

V letech 1990 až 2021 působil Höschl jako ředitel Národního ústavu duševního zdraví, který dříve nesl název Psychiatrické centrum Praha. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990 až 1997). V letech 1990 až 2020 byl přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze. V letech 2007 a 2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace a 2008 a 2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR a mimo jiné laureátem ocenění Česká hlava z roku 2008.

Cyril Höschl se narodil 12. listopadu 1949 v Praze. Studoval a působil na Univerzitě Karlově, v roce 1991 se stal profesorem. Jeho odborným zaměřením je biologická psychiatrie a psychofarmakologie.

Zasloužil se především o proměnu Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy v 3. lékařskou fakultu UK. Založil a vedl Centrum neuropsychiatrických studií (2000 až 2004), které integrovalo psychiatrii s dalšími neurovědními a neurobiologickými disciplínami a bylo základem projektu Národní ústav duševního zdraví. V evropském projektu Operační program Výzkum a vývoj pro inovace založil a šest let vedl Národní ústav duševního zdraví.

Cenu Arnošta Lustiga založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora, aby podpořila Lustigův odkaz. Novinář a spisovatel Lustig zemřel 26. února 2011 ve věku 84 let. Jako dospívající prošel ghettem v Terezíně a koncentračními tábory v Osvětimi a Buchenwaldu. Zážitky z té doby představují těžiště jeho tvorby. K nejznámějším jeho dílům patří Démanty noci, Dita Saxová či Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou.