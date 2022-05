Laureátem 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena se stal Vojtěch Vacek

Praha - Vítězem 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena, která se uděluje talentovaným autorům do 30 let, se stal Vojtěch Vacek. Porotu zaujal básnickou sbírkou Měňagon. Ve druhé Vackově sbírce jsou obsaženy autorovy texty z posledních pěti let. Oceněná kniha vzešla ze 17 přihlášených titulů. Zástupci pořádajícího Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) dnes vítěze vyhlásili v Zrcadlové kapli Národní knihovny v pražském Klementinu.

"Měňagon Vojtěcha Vacka je sbírka barevná a zářivá. S dětskou nenechavostí osahává pojmy, lidi, zvířata, věci i situace. Autorovi nelze upřít hravost a bohatou imaginaci, nenajdeme tu však nic svévolného, vše je podřízeno zvláštní snové logice – zkušenosti, jakou si podprahově nese každý z nás," sdělila za porotu spisovatelka a redaktorka Božena Správcová. Předsedou poroty letos byl literární teoretik, kritik a filozof Petr Fischer.

Ve druhé sbírce Vacka Měňagon jsou obsaženy autorovy texty z posledních pěti let. Jsou zde delší básně-příběhy a básně-dobrodružství, ale také krátké lyrické imprese a hříčky. Příběhem sbírky provází barevné ilustrace Alžběty Uhlíkové.

Vacek pracuje jako knihovník v Domě čtení Městské knihovny v Praze. Roku 2015 vydal v edici H_aluze sbírku Schopní jsou ti s chlopní. Texty publikoval mimo jiné v časopisech Tvar, Psí víno, Souvislosti, v Lidových novinách, na webu a v antologiích. Organizačně se podílí na Mezinárodním festivalu Den poezie a dalších literárně-kulturních akcích.

"Vnímám psaní básní jako velkou dobrodružnou výpravu na jejímž konci čeká zakopaný poklad. Nikdy není úplně jasné, jestli cesta povede po plážích podél pobřeží nebo skrz zatopené důlní šachty plné jedovatých krabů, ani jestli po otevření nalezené truhly zazvoní zlaté klenoty, nebo se ven vyřinou temná a nevyzpytatelná strašidla," uvedl Vacek.

Kromě vítězného Měňagonu porotu zaujala novela Josefa Tichého Předvečer, která se odehrává v odlehlém hotelu severně od Tokia a zachycuje hledání sebe sama i druhých, a básnická sbírka Štičí kost, v níž její autor Radek Touš objevuje svět bez přemíry informací.

Cenu Jiřího Ortena udělují od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje SČKN. Mezi laureáty patří Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová, Petra Soukupová, Marek Šindelka nebo Sára Vybíralová. Laureátem loňské ceny se stal se svou básnickou sbírkou Betonová pláž Šimon Leitgeb.

Cena je spojena s finanční prémií pro vítěze 50.000 Kč a stejně jako v minulém ročníku budou částkou 10.000 Kč odměněni i dva další nominovaní. České literární centrum věnuje vítězi rezidenční pobyt v Evropě, zároveň všichni tři nominovaní obdrží překlad ukázky z jejich díla do angličtiny, francouzštiny a němčiny pro účely zahraniční propagace.