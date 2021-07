Lasica byl jedním z už mála umělců známých v ČR i na Slovensku, říká Fenič

Praha - Jeden z posledních umělců z bývalého Československa, kteří byli po rozpadu státu populární v obou zemích, odešel s Milanem Lasicou. ČTK to řekl režisér a producent Fero Fenič, který také původem Slovák dlouhodobě žije v Česku. Lasica zemřel v neděli ve věku 81 let po skončení vystoupení v bratislavském divadle Štúdio L+S. Stejně jako dramatik, scenárista a herec Zdeněk Svěrák Lasicovi přál klidný odchod, osud ho podle nich ušetřil utrpení a nemoci.

"Milan Lasica patřil k lidem, s nimiž jsem si vzácně rozuměl. Když si s někým rozumím, znamená to, že mě těší i zarmucují stejné věci. Milan byl vlastně zasmušilý člověk a připadá mi, že humor byl pro něho tou záchranou vestou, která mu umožňovala plavat po té řece života," řekl ČTK Zdeněk Svěrák.

Se souborem Bratislava Hot Serenaders vystoupil zpívající herec Lasica v roce 2014 na desátém ročníku hudebního festivalu Prague Proms v pražském The Loop Jazz Clubu v Paláci Hybernia. "Na koncertu mě naprosto uchvátil. Všichni vědí, že byl skvělý herec, ale nevím, kdo všechno ho slyšel zpívat. Byl výborný jazzman. Moc mě mrzí, že jsme z toho koncertu neudělali záznam, protože Lasica byl skvělý jako zpěvák i jako vtipný průvodce programem. Ten večer mi utkvěl v paměti stejně jako jeho nezapomenutelná spolupráce s Júliem Satinským," sdělil ČTK Jan Hasenöhrl, šéf Českého národního symfonického orchestru, pořadatele Prague Proms.

"Byl jsem v květnu v jeho televizním pořadu Zlaté časy, bylo to vzpomínání na Hanu Hegerovou. Byl velmi vstřícný a měl radost, že jsme se setkali," řekl Fenič. Filmový festival Febiofest, jehož je Fenič dnes prezidentem, loni udělil Lasicovi svou cenu nazvanou Kristián, Lasica si pro ni osobně kvůli pandemii koronaviru nemohl přijet. "Byla to poslední cena, kterou získal," řekl dnes Fenič.

"Tenkrát jsme mu ji posílali přes velvyslanectví a teď jsme si říkali, že bychom se měli setkat a popovídat si. Už k tomu bohužel nedošlo. V květnovém pořadu byl velmi čilý a živý, měl na Hanu Hegerovou spoustu vzpomínek, protože pro ni napsal několik textů. Když jsme seděli spolu, cítil jsem už z něj určitou únavu, věk začínal působit, ale neměl dopad na jeho bystrost a intelektuální kondici. Jeho odchod mě celkem překvapil," řekl Fenič.

"Na Slovensku už nezbývá v kultuře mnoho výrazných a silných osobností, které by měly dopad i na české publikum. Byl to jeden z posledních mohykánů a český prostor byl pro něj stejně důležitý jako slovenský. Je to smutné, na druhé straně osud byl k němu velmi vstřícný - je to jak z hollywoodského filmu, že zemře po potlesku po poslední písničce na jevišti svého divadla, které léta budoval," řekl Fenič.

"Když je něco ošklivého, snažím se najít na věci něco kladného. V tomhle případě to je skutečnost, že na ten břeh života doplaval právě na scéně. A to je krásné, když se na druhý břeh života doplave ve chvíli, kdy vám diváci děkují za to, co jste pro ně udělal," podotkl Svěrák.