Praha - Švédská autorská dvojice Alexandra Coelho Ahndorilová a Alexander Ahndoril tvořící pod pseudonymem Lars Kepler se děsí násilí, a proto o něm píšou. Manželé, které proslavila zejména série drsných detektivek o komisaři Joonu Linnovi, to řekli na dnešním setkání s novináři v Praze. Manželé Ahndorilovi přijeli do Česka představit knihu Lazar, sedmé pokračování krimi románů s komisařem Linnou, které se v Česku těší oblibě.

"Násilí v našich knihách nepřikrašlujeme, aby bylo cool. Vykreslujeme ho takové, jaké je. Naším cílem je co nejlepší příběh," uvedli.

Celkem se v tuzemsku prodalo přes půl milionu jejich knih. Lazar stejně jako předchozí knihy vyšel také jako audiokniha v podání Pavla Rímského. Čeští příznivci se mohou se spisovatelským duem setkat dnes na autogramiádě v Paláci knih Luxor.

Příběh v krimi Lazar měli autoři vymyšlený dříve, než ho začali psát. Považují ho za trochu jiný, než předchozí díly série Hypnotizér, Paganiniho smlouva, Svědkyně ohně, Písečný muž, Stalker a Lovec králíků. "V každé předchozí knize se objevila nějaká nová hlavní postava, ale v Lazarovi jsme se soustředili přímo na komisaře Joonu Linnu a agentku Sagu Bauerovou," řekl Ahndoril.

Předchozí bestseller Hypnotizér zfilmoval režisér Lasse Hallström, na adaptaci dalších knih se chystá americká produkce. Dvojici Lars Kepler je filmový svět blízký. "Čteme všechno a díváme se na všechno, máme zálibu v příbězích," podotkla Ahndorilová, která původně studovala herectví. Neuvažuje však, že by si ve filmových adaptacích jejich děl zahrála. "Tuhle část kariéry jsem nechala za sebou, i když je to podobná práce s textem a snahou vcítit se do nějaké postavy," dodala.

Autoři dál řekli, že série bude mít osmé pokračování, na kterém již začali pracovat. "Po dopsání Lazara jsme měli pocit, že jsme ze sebe vydali úplně všechno, ale za tři dny nás napadl nový námět. Psaní je náš život," poznamenal Ahndoril.

K psaní manželé potřebují pokaždé nastudovat velké množství odborné literatury, především ze soudního lékařství, konzultují ale i s kriminalisty. "Přečetli jsme tolik odborné literatury, že bychom možná mohli být kriminalistickými techniky. Navštěvujeme i místa činu, ale nikdy nepíšeme z ohledem na příbuzné obětí žádné konkrétní příběhy. Snažíme se o autenticitu, navštívit vězení s jeho pachy je něco jiného, než si informace jenom najít na internetu," uvedla Ahndorilová.

Spisovatelská dvojice vytvořila svůj pseudonym kombinací jména zesnulého spisovatele Stiega Larssona, autora slavné trilogie Milénium, a matematika a astrologa Johannesa Keplera. Práci při psaní mají podle Ahndorila rozdělenou stejnoměrně bez ohledu na pohlaví knižní postavy. "Ale Alexandra je lepší na střelbu z pistole, zatímco já na boj zblízka," žertoval.