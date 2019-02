Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Oba úseky lanovky na Sněžku jsou kvůli silnému větru mimo provoz. Na Sněžce dosahuje vítr rychlosti přes 115 kilometrů v hodině. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Náčelník lanové dráhy Jiří Martinec ČTK řekl, že oba úseky nepojedou zřejmě celý den.

Podle předpovědi by měl silný vítr na hřebenech Krkonoš vát po většinu dne. Na Sněžce byla ráno mlha a kolem minus šesti stupňů Celsia. Vlivem větru pocitová teplota byla dokonce minus 15 stupňů. "Podle toho co vím, tak je předpoklad, že oba úseky nepojedou až do večera," řekl ČTK Martinec.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Spodní úsek na Růžovou horu je kvůli větru mimo provoz spíše výjimečně. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů a druhý 260 metrů. Aktuální informace o provozu lanovky je možné sledovat na webu.

V Krkonoších stále platí druhý mírný stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Podle dnešního hlášení horské služby je na hřebenech okolo 230 centimetrů sněhu. Za posledních 24 hodin napadlo na ledovou krustu deset centimetrů sněhu za působení silného větru. "V polohách pod 900 metrů nad mořem padal sníh vlhký. V polohách nad 1200 metrů nad mořem se na severních svazích a stinných místech vytváří v sněhové pokrývce nesoudržné hranaté krystaly. Sněhová pokrývka vykazuje na většině strmých svazích střední stabilitu," uvedl v hlášení Robert Dlouhý z horské služby.

Uvolnění laviny je tak možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to na strmých svazích se sklonem větším než 35 stupňů. V lavinových katastrech, ke kterým patří Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, se mohou uvolnit laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu.