Lanovka na Sněžku podražila, zpáteční jízdné 680 Kč

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Jízdné kabinovou lanovkou na Sněžku od 1. července zdražilo. Na hlavní sezonu, tedy v červenci a v srpnu, se zvedla cena zpáteční jízdenky z Pece pod Sněžkou na Sněžku pro dospělého zhruba o deset procent na 680 korun, jednosměrná o devět procent na 360 Kč. Obdobné je to na dolním úseku z Pece do mezistanice na Růžové hoře, vyplynulo z informací zástupců lanové dráhy. Lanovka je v provozu denně od 08:00 do 19:00. Hlavní sezona je od 1. července do 31. srpna. Lanovka patří městu Pec pod Sněžkou.

Zpáteční jízdenka pro dospělého v hlavní sezoně na Sněžku je za 680 korun, loni stála 620 korun. Zpáteční jízdné pro juniory a seniory je 620 a děti a držitelé osvědčení ZTP platí 330 korun. Loni bylo jízdné pro tyto cestující 560 a 300 korun. Za jednosměrnou jízdenku z Pece na Sněžku zaplatí nyní dospělý 360 korun, junior a senior 330 korun a dítě a držitel osvědčení ZTP 170 korun. Loni v hlavní sezoně platily dospělí 330 korun, junioři a senioři 300 a držitelé ZTP a děti 150 korun.

Zpáteční jízdné z Pece na Růžovou horu je pro dospělého v hlavní sezoně 480 korun, jednosměrné nahoru 250 korun. Zpáteční jízdné pro juniory a seniory je 430 korun a děti a držitelé osvědčení ZTP platí 240 korun. Za jednosměrnou jízdenku na Růžovou horu zaplatí dospělý 250 korun, junior/senior 220 a dítě a držitel osvědčení ZTP 130 korun. Děti do pěti let mají jízdné na oba úseky zdarma. Výhodnější jízdné mají ubytování v Peci pod Sněžkou, kteří předloží tzv. kartu hosta. Kompletní ceník je na webu.

Návštěvníci Sněžky o letních prázdninách přispějí nákupem jízdenky na lanovou dráhu dětskému hospici Dům pro Julii v Brně. Z každé jízdenky získá nezisková organizace, která spolupracuje s městem na stavbě hospice a pečuje o nevyléčitelně nemocné děti, pět korun. Charitativní spolupráci pro červenec a srpen schválilo vedení akciové společnosti Lanové dráhy Sněžka, kterou vlastní město Pec pod Sněžkou.

Pro vedlejší sezonu, od 1. září do 30. června, by měly ceny jízdného zůstat stejné. Ve vedlejší sezoně například dospělí platí za zpáteční na Sněžku 520 korun, junioři a senioři 470 korun a děti a držitelé ZTP zaplatí 250 korun. Jednosměrná na Sněžku ve vedlejší sezoně letos vyjde na 280, 250 a 130 korun. Také ve vedlejší sezoně mají výhodnější jízdné ubytovaní v Peci pod Sněžkou, kteří předloží kartu hosta.

Lanovka má dva úseky, z Pece na Růžovou horu a z Růžové hory na Sněžku. V provozu je v závislosti na počasí, může jezdit do rychlosti větru 60 km/h.

Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček.

Sněžka je jednou z nejnavštěvovanějších turistických lokalit v Krkonoších i celé republice. Služby lanové dráhy loni využilo téměř čtvrt milionu turistů.