Lanovka na Pancíř slavila 50 let provozu, přepravuje turisty i lyžaře

Železná Ruda (Klatovsko ) - Půlstoletí provozu oslavila dnes jedna z nejstarších sedačkových lanovek v České republice - jednosedačková lanovka na železnorudský vrch Pancíř. V provozu je v původním stavu od roku 1971. Dvouúseková lanovka s přestupní stanicí na Hofmankách ujede ze stanice Špičák do vrcholové stanice Pancíř trasu dlouhou zhruba tři kilometry a překoná přitom výškový rozdíl kolem 350 metrů. Lanovka, která patří městu, je stále v původním stavu, řekl dnes ČTK starosta Železné Rudy Filip Smola.

"Jedná se dvouúsekovou lanovou dráhu, nejstarší na celé Šumavě. Je to nejstarší typ lanové dráhy, který je provozován v ČR. Náš konkrétní originál je původní, po celou dobu je v provozu a jsem rád, že se nám ji daří neustále držet v provozu," řekl starosta. Padesát let provozu si dnes nenechali i přes oblevu ujít turisté i desítky lyžařů v historických kostýmech. Zájemci o svezení dostali kromě slevy na jízdné i pamětní list.

"Na lanovce je zajímavé to, že je stará 50 let a vše je na ní původní. Vše se snažíme udržovat - některé díly se vyrábějí standardizovaně dodnes, třeba bandáže ložiska, některé díly se už dělají na zakázku," řekl náčelník Karel Grund, který lanovce velí 11 let. Údržba letité lanovky přitom podle něj není vždy jednoduchá věc. Nejčastěji se opravují kladky, a to je potřeba vylézt na vysoké sloupy a vyměnit bandáže, železné sloupy je také nutné neustále natírat a mazat, aby lépe odolávaly korozi.

Lanovka vyjíždí ze stanice Špičák v nadmořské výšce 860 metrů do přestupní stanice Hofmanky ve výšce 1085 metrů nad mořem. Po přestupu pokračuje lanovka druhou nezávislou větví do stanice na vrcholu Pancíře v nadmořské výšce 1214 metrů. Přepravní kapacita zařízení vyrobeného před víc než půlstoletím podnikem Transporta Chrudim je 327 lidí za hodinu. První část trasy ze Špičáku na Hofmanky ujede asi za 12 minut a je na ní 135 sedaček, úsek na Pancíř má 116 sedaček a trasu urazí asi za deset a půl minuty.

Vrchol Pancíře vždy lákal turisty svou výhodnou polohou nad špičáckým nádražím i výhledem na hřeben Jezerní hory, Velký Javor a za příhodných podmínek i na Alpy. Už v roce 1880 zde vznikla jednoduchá vyhlídková konstrukce, která se ale nedožila konce století. V květnu roku 1923 Klub československých turistů přijal rozhodnutí vybudovat na vrcholu turistickou chatu s nízkou rozhlednou. Chata byla slavnostně otevřena 28. září 1928. Cestou k ní ale museli návštěvníci překonat skoro 400 výškových metrů. Už v 30. letech minulého století se proto jednalo o možnosti postavit lanovou dráhu, vypracovány byly dokonce dvě varianty projektu. Nakonec se ale lanovky Pancíř dočkal až po válce. V roce 1963 byl vypracován projekt dvoustupňové jednosedačkové lanovky, o rok později začaly stavební práce, koncem roku 1970 začal zkušební provoz a o rok později řádný provoz, uvádí se na stránkách lanovky.