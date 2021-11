Lanovka na Ještěd by měla mít v budoucnu více bezpečnostních prvků

Liberec - Generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik chce na visutou lanovku na Ještěd v Liberci přidat další bezpečnostní prvky. Analýzu by měl mít k dispozici do dvou měsíců, lanovka bude mimo provoz minimálně do konce zimní sezony, spíše déle. Bednárik to ČTK řekl při dnešní návštěvě Liberce. Lanovka na Ještěd je v majetku Českých drah. Kabina visuté lanové dráhy spadla v neděli 31. října odpoledne ze zhruba třicetimetrové výšky při cestě z horní stanice do dolní po přetržení tažného lana, zemřel její průvodčí. V kabině pro 35 lidí byl sám.

Třinácti cestujícím ve druhé kabině se nic nestalo. Kabina zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí, průvodčímu se podařilo aktivovat záchrannou brzdu a kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici, zastavit.

"Nejsem technik, ani specialista na lanové dráhy, ale pokud jsem to pochopil správně, tak lidský faktor byl poslední bezpečnostní prvek. To znamená, moje představa je taková, že před něj se zařadí jiné bezpečnostní prvky, popřípadě se vymyslí nebo navrhne jiné možné řešení bezpečnostní otázky," řekl Bednárik.

Návrh řešení by měl mít Bednárik na stole do dvou měsíců. "Mám nějakou jasnou představu, ale záleží, zda se střetne s realizovatelností. A ta představa je jednoduchá, musíme doplnit další bezpečnostní prvky do lanovky, aby byla vnímaná veřejností, že je bezpečnější," uvedl. O jak velkou investici půjde, zatím neví. "Zadal jsem úkoly, aby se analyzovala nákladová a technická stránka, co se dá a v jakém čase zrealizovat. Když tyto materiály naplní mé očekávání, tak předpokládám, že přijmeme investiční záměr. A když se to povede zrealizovat, tak v ten moment budeme první cestující, jako vedení Českých drah. Abychom ujistili veřejnost, že důvěřujeme tomu, co jsme přijali za opatření, aby se nemohla tato situace nikdy opakovat," dodal. V bezmála 90leté historii lanovky na Ještěd byl pád kabiny z konce října prvním takovým případem.

Podle Bednárika realizace dalších bezpečnostních prvků na lanovce záleží i na závěrech vyšetřování policie a Drážní inspekce. Co se přesně stalo, neví zatím ani Bednárik. "Víme, kde se to roztrhlo, nevíme příčiny," uvedl. Lanovka má dvě kabiny, které se na trasu vydávají souběžně proti sobě. Jedna vyjíždí z horní a druhá ze spodní stanice a míjí se u podpěry zhruba v polovině trati. "Podle videozáznamů, co máme k dispozici, a fotodokumentace, tak to lano se roztrhlo v místě pár centimetrů od uchycení kabiny. Tedy v místě, které není viditelné ve smyslu, že by si ho někdo vyfotil," řekl Bednárik. Horní kabina se v době přetržení nosného lana zřejmě nacházela v horní části trasy. "Předpokládáme, že kabina vyskočila na sloupě, který je zhruba ve středu trasy. Tím, že jela vysokou rychlostí a samospádem, tak jedna jediná překážka, která na trase je, zřejmě pomohla tomu, že vyskočila z kladek. Jsou to ale jen předpoklady," dodal generální ředitel Českých drah.

V Liberci se dnes setkal se všemi 11 pracovníky lanové dráhy, aby je ujistil, že s nimi nadále počítají a budou mít pro ně práci i v době, než experti uzavřou vyšetřování příčin tragédie. "To znamená, že máme pro ně připravené pracovní pozice, aby neztratili odbornost a ani nemuseli nikam daleko dojíždět. Jedná se o práci v Liberci," řekl Bednárik.