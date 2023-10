Lanovce na Sněžku v létě klesl meziročně počet cestujících o devět procent

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Kabinová lanovka na Sněžku v hlavní letní sezoně přepravila v meziročním srovnání o devět procent méně cestujících. Důvodem bylo nepříznivé počasí na přelomu července a srpna. Rekordní návštěvnost lanovka zaznamenala v září, řekl ČTK vedoucím provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Lanovka má dva úseky, první z Pece na Růžovou horu a druhý z Růžové hory na Sněžku. Město Pec pod Sněžkou je stoprocentní akcionář společnosti Lanová dráha (LD) Sněžka.

Fotogalerie

"Počasí a povětrnostní podmínky byly letos v červenci a srpnu o něco horší. V porovnání s předchozím rokem jsme provoz horní stanice museli z bezpečnostních důvodů zkrátit o zhruba šest dní. Přesto jsme zaznamenali významný počet prodaných jízdenek," řekl Špetla.

V červenci to bylo 44.909 a v srpnu 45.024 cestujících. "V září jsme přepravili historicky největší počet návštěvníků, a to 39.022, přálo nám počasí. Loni v září jsme měli návštěvnost 22.225 lidí," řekl Špetla.

Počet prodaných jízdenek na lanovku činil letos v červenci a v srpnu celkem 89.934, loni za stejnou dobu 98.890. Tržby byly letos za oba měsíce 31,6 milionu korun, v meziročním srovnání zhruba o 1,3 procenta vyšší. V červenci 2023 tržby činily 15,5 milionu korun, letos v srpnu 16,1 milionu a v roce 2022 v červenci 14,8 milionu a loni v srpnu 16,4 milionu korun.

"Tržby jsme v hlavní sezoně udrželi zhruba na stejné úrovni, a to díky navýšení cen jízdného zhruba o deset procent. Ve vedlejší sezoně, která začala 1. září, stojí zpáteční jízdné na Sněžku pro dospělého 520 korun, v hlavní sezoně 680 korun. Ceny jízdného ve vedlejší sezoně zůstávají stejné jako v minulých letech," řekl ČTK Špetla.

Podle něj je návštěvnost lanovky letos od začátku roku do současnosti v meziročním srovnání o 14 procent vyšší, letos činí přes 232.440 cestujících. Lanovka za celý rok 2022 svezla 246.885 turistů, což bylo nejvíce za poslední tři roky.

Lanovka, která může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, fungovala o letních prázdninách 104 dnů, loni ve stejném období 110 dnů. Častěji bývá kvůli silnému větru mimo provoz horní úsek z Růžové hory na Sněžku. Tento úsek byl letos v provozu 43 dnů, proti zhruba 50 dnům loni, uvedli zástupci lanovky.

Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček. Původní dvousedačkovou lanovku v letech 1949 až 2012, kdy byl její provoz ukončen, navštívilo na 20 milionů turistů a na vrchol Sněžky vyvezla více než 7,2 milionu cestujících.

Lanovka má dvakrát do roka odstávku kvůli pravidelné údržbě, a to na jaře a na podzim. Podzimní odstávka začne 6. listopadu a potrvá do 15. prosince, lanovka bude v provozu jen o víkendech s státních svátcích.

Počet prodaných jízdenek na LD Sněžka:

rok 2022 2023 Červenec 48.220 44.909 Srpen 50.670 45.025 celkem 98.890 89.934

Počet provozních dnů podle úseků lanové dráhy Pec p.S. - Růžová hora - Sněžka:

2022/2023 první úsek druhý úsek Červenec 31,0/ 31,0 25,25/ 21,5 Srpen 29,5/ 30,0 24,0/ 21,5 Celkem 60,5/ 61,0 49,5/ 43,0

Zdroj: Lanová dráha Sněžka, a. s.