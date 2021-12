Langšádlová má za důležité dostávat do praxe poznatky aplikovaného výzkumu

Praha - Nová ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) považuje za důležité dostávat poznatky aplikovaného výzkumu do praxe a hledat pro oblast vědy a výzkumu nové zdroje. Chce se ve funkci inspirovat úspěšnými zeměmi a navázat na své kontakty v Izraeli či na Tchaj-wanu. Řekla to dnes na tiskové konferenci poté, co ji premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do úřadu.

Česko podle Langšádlové musí budovat ekonomiku méně energeticky náročnou a s vyšší přidanou hodnotou. Ministryně považuje za důležité reagovat na společenské změny a budovat společnost schopnou reagovat na krize. Věda a výzkum podle ní musí být koordinované a transparentní.

Za prioritu považuje, aby se poznatky aplikovaného výzkumu dostávaly do praxe, je pro to důležité i vytvoření legislativního rámce. Langšádlová chce hledat nové zdroje a vytvořit lepší podmínky pro motivaci soukromého sektoru, aby se více zapojil do investic.

Vláda podle nové ministryně neplánuje škrtání peněz na vědu, výzkum a inovace. Celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku byly loni rekordních 113,4 miliardy korun, meziročně vzrostly o 1,8 miliardy. Výrazně se však zpomalilo tempo jejich růstu.

Langšádlová je poslankyní od roku 2010. Mezi lety 1998 až 2006 byla starostkou středočeských Černošic. Působila i jako středočeská krajská zastupitelka a předsedkyně středočeské TOP 09. Nyní je ve výkonném výboru strany, do roku 2009 byla členkou KDU-ČSL.