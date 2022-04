Langšádlová: ČR není úspěšná v čerpání komunitárních zdrojů z programů EU

Praha - Česká republika není aktuálně příliš úspěšná v čerpání takzvaných komunitárních zdrojů z evropských dotačních programů Horizon 2020 a Horizon Europe. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) to řekla její předsedkyně a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). Jde o programy, které jsou víceleté, poskytují neinvestiční podporu a u nichž žadatelé musí peníze použít na konkrétní a předem deklarované účely. Nejde tedy o zdroje poskytované z operačních programů.

Rada řešila způsob, jak zlepšit podmínky a více motivovat vědce, aby se zapojovali. Problémem není to, že by vědci se svými projekty neuspěli, ale to, že nepodávají dostatek žádostí. "Do budoucna zdroje z operačních programů nebudou, nebo nebudou v takovém rozsahu. Je potřeba, abychom byli aktivnější a schopni více čerpat peníze z komunitárních zdrojů," uvedla Langšádlová.

"Bavili jsme se o tom, jestli nezohlednit samotné podání žádostí, pokud by žadatelé neuspěli přímo tak, že by získali peníze, ale napsali kvalitní projekt, který by dostal vysoké hodnocení," doplnila. Zásadní podle ní je také upozorňovat nejen například univerzity, ale také jednotlivé resorty na možnosti využití komunitárních zdrojů.

Rada také projednala výzvy k podání návrhů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022. Navrhovat kandidáty je možné do 30. června. Návrhy na kandidáta do vědecké rady Grantové agentury ČR je pak možné podávat do 1. června.