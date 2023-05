Langhamer: Zvolnili jsme, ale ve třetí třetině jsme byli zpátky, kde jsme chtěli

Riga - Brankář českých hokejistů Marek Langhamer čelil na mistrovství světa v duelu proti Kazachstánu jen 15 střelám soupeře, přesto měl důležitý podíl na tom, že obhájci bronzu zápas v roli obrovského favorita nakonec bez větších problémů zvládli. Národní tým vyhrál první dějství 2:0 a jeho velkou převahu dokumentoval i poměr střel na branku, v němž soupeře předčil jasně 17:4. Jenže pak výběr kouče Kariho Jalonena polevil. Soupeř vycítil šanci a snížil.

"Měli jsme super první třetinu, ale v hlavě asi trošku člověk zvolní a trošku se přizpůsobí jejich stylu. Ale ve třetí třetině jsme zase byli tam, kde jsme měli být," řekl Langhamer v rozhovoru s novináři.

""Byl to těžký zápas. Ve druhé třetině jsme ustoupili od naší hry a Kazachstán se dostal do zápasu, takže jsme nebyli schopní se srovnat, až zase ve třetí třetině. Myslím, že ten třetí gól nás uklidnil," připomněl osmadvacetiletý gólman zásah Lukáše Sedláka z úvodu třetí části.

S ohledem na to, jak málo práce měl ve svém brankovišti, přišly na přetřes vzpomínky na slova Davida Ritticha, jenž před pěti lety proti Francii vychytal čisté konto, když mu na něj stačilo deset zásahů. A podle svých slov přemítal spíš nad tím, jaký steak si dá k večeři. "O steaku jsem nepřemýšlel. Měl jsem v hlavě jiné věci - hlavně abychom nedostali gól na 2:2," přiblížil Langhamer, jenž bude v příští sezoně chytat za švédský Oskarshamn, kam zamířil z Ilvesu Tampere.

A jeho pozornost se vyplatila. Důležitým zákrokem odvrátil vyrovnání, když se na něho po polovině zápasu řítil z brejku Nikita Michajlis. "Měli jsme přípravu s (trenérem brankářů) Zdeňkem Orctem, tak jsem věděl, že je to Michajlis. Věděl jsem, co bude dělat, Takže jsem tam tu nohu dal schválně ještě před tím, než vystřelil," popsal Langhamer.

Hráče má nastudované. "Když je to Michajlis nebo kdyby to byl Starčenko, já ty hráče znám z KHL, mám je v paměti. Když dostal puk a jel na bránu, tak jsem věděl, že je to on. A tohle je jedno z jeho oblíbených zakončení, které dělá rád," řekl Langhamer.

O tom, že bude členem zahajovací sestavy, se dozvěděl den před utkáním. První zápas se Slováky přitom odchytal Šimon Hrubec. " Je to dobré vědět, můžete si pak uzpůsobit celý ten den," podotkl Langhamer. Nevěděl však, zda bude pokračovat v brance i v pondělním duelu s Lotyši. "Nevím nic. Zatím," dodal Langhamer.