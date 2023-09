Langerová a Korben Dallas představí projekt Nekonečně na československém turné

Praha - Zpěvačka Aneta Langerová a slovenská skupina Korben Dallas natočily společný projekt Nekonečně, který v listopadu představí na československém turné. Langerová se na slovenské části turné těší na temperament publika. Členové Korben Dallas si uvědomují, že zatímco první vítězka soutěže Česko hledá SuperStar Langerová je v jejich rodné zemi oblíbenou interpretkou, oni v Čechách zatím musí o přízeň publika bojovat. Hudebníci to řekli v rozhovoru s ČTK.

"Aneta (Langerová) je i na Slovensku regulérní hvězda, my v Česku buď hrajeme pro Slováky nebo pro lidi, kteří nás moc neznají. Pak je to takový "přesvědčovací" koncert," uvedl baskytarista a textař Lukáš Fila. "Musím říct, že tenhle boj máme rádi," dodal zpěvák a kytarista Juraj Benetin.

Spolupráce Langerové a Korben Dallas začala před sedmi lety, kdy spolu nahráli první společnou píseň Sen. V těchto dnech vydávají vinylovou desku se všemi osmi písněmi, jež spolu během let vytvořili.

"Když jsem před lety slyšela první tóny písně Sen, začala jsem snít o tom, že spolu vytvoříme víc než jednu píseň, a to se naplnilo. Kluci složili skladby, v nichž se vždy trefili do mé životní situace, do myšlenek, které mi běžely zrovna hlavou, mají výjimečnou schopnost telepatie," sdělila Langerová.

Na turné měli původně vyrazit hned po vydání EP Konečně již v roce 2020, ale kvůli covidu bylo společné hraní nejdřív přeloženo a následně úplně zrušeno. Na aktuálním turné, které začne 6. listopadu v pražském Paláci Akropolis, bude Langerovou s Korben Dallas doprovázet i producent a klavírista Jakub Zitko a violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová. Oba jsou dlouholetými spolupracovníky Langerové a členy její koncertní skupiny, Barová působila s členy Korben Dallas v projektu Tugriki. Česká část bude pokračovat 7. listopadu v klubu Fléda v Brně a o den později v ostravském Akordu.

"Prostory jsou vybrané, aby to bylo akusticky bez kompromisů, takže na Slovensku zahrajeme v košickém prostoru Tabačka Kulturfabrik, Městském divadle v Žilině a turné zakončíme 14. listopadu v Bratislavě na speciálním místě ve zrekonstruované Slovenské národní galerii," doplnil Benetin.

Vedle osmi skladeb z projektu Nekonečně program koncertů doplní výběr z písní Korben Dallas i Langerové. Půjde o jeden program s jednotnou dramaturgií, jako by šlo o koncept jedné kapely. "Těšíme se, až se ty naše dva světy na pódiu spojí. Doufejme, že to bude zážitek pro obě strany i pro publikum," podotkla Langerová.

Slovenské trio Korben Dallas se do povědomí širší hudební veřejnosti v Česku dostalo na česko-slovenském turné skupiny Lucie v roce 2016. Korben Dallas vznikli v roce 2010. Od té doby získali například cenu za nejlepší album, singl i koncertní skupinu na slovenských Radio_Head Awards a odehráli stovky koncertů. Mají za sebou dvě česko-slovenská turné se skupinou Zrní. Jejich zatím poslední nahrávka Deti rýb získala letos nominaci na udělení Ceny České hudební akademie - Anděl v kategorii Slovenské album.

Langerová vydala debutové album Spousta andělů v roce 2004 a prodalo se ho přes 100.000 kusů. Za nahrávku Na Radosti získala v roce 2015 čtyři sošky Anděla od Akademie populární hudby. Před dvěma lety Langerová vydala 26. listopadu v den svých 34. narozenin nové studiové album Dvě slunce. Nahrávka opět vznikala ve spolupráci s Jakubem Zitkem.