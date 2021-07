Lamy v lomu Hády ukazují dětem cestu k přírodě

Brno - Lamy chované v bývalém vápencovém lomu na okraji Brna pomáhají městským dětem najít cestu k přírodě. Lamacentrum provozuje od roku 2011 Pozemkový spolek Hády. Od září do června nabízí školám vzdělávací programy zaměřené na přírodu a životní prostředí. O víkendech a prázdninách do Lamacentra míří návštěvníci z řad veřejnosti. Aktuálně tam najdou tucet lam, čtyři ovce, čtyři kozy s pěti kůzlaty a tři králíky, které mohou nakrmit a pohladit.

Fotogalerie

"Zvířata jsou skvělým prostředníkem mezi člověkem a přírodou. Zvláště pak pro městské děti, které se málokdy potkají s hospodářskými zvířaty," řekla ČTK chovatelka Lucie Růžičková z Pozemkového spolku Hády.

Programy pro školy jsou délkou i náplní přizpůsobeny věku dětí. Podle zvoleného tématu se naučí něco o včelách, ptácích, vlně a zpracování přírodních materiálů. Odlišné programy jsou k dispozici také pro veřejnost. Rodiny nebo skupiny přátel si mohou objednat soukromou prohlídku centra, případně vzít lamy na procházku.

Areál Lamacentra má placenou a neplacenou část. V té neplacené narazí návštěvníci na interaktivní prvky. Nejvýraznější je bosá stezka, kde se může každý projít po různých přírodních površích. Nechybí ani model říčního toku, budkostrom věnovaný ptákům nebo jezírko.

Vstupné do Lamacentra stojí 60 korun, pro děti od tří do 11 let je cena za vstup poloviční a mladší děti jej mají zdarma. Ovce, kozy a králíky si lidé obchází samostatně, ke kozám mohou i do výběhu. Za lamami se chodí každých 20 až 30 minut po skupinkách s průvodcem.

Podle Růžičkové je provoz Lamacentra při vysokém počtu zvířat náročný, proto nechtějí stádo příliš rozšiřovat. Nesmí se nic zanedbat a chovatelé musí být pořád ve střehu a na zvířata dohlížet. "Je to velká zodpovědnost, což je věc, ke které chceme vést i děti. Zvíře není hračka a člověk za něj má zodpovědnost," řekla.

Pozemkový spolek Hády je neziskovou organizací, a proto má problém udržet Lamacentrum při aktuálních opatřeních v chodu. Velkou odezvu však měly příspěvky na sociálních sítích. "Naši příznivci si adoptovali zvířata a hodně nás podpořili i drobní dárci," uvedla Růžičková.

Lamy alpaky však nejsou jen lákadlem pro turisty, ale prospívají i okolnímu prostředí. "V minulosti byla na Hádech mozaika polí, sadů a pastvin. Některé druhy rostlin jsou vázané na spásání. Tyto druhy zmizely a nebylo jednoduché je dostat zpátky, ale přirozenou cestou se nám to povedlo," uvedla Růžičková.

Hlavním cílem Pozemkového spolku Hády je péče o cenné přírodní lokality v okolí. Prostor někdejšího lomu je druhově velmi pestrý, vyskytuje se tam mnoho vzácných druhů rostlin i živočichů.