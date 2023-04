Lampard: Dveře jsou pootevřené, v odvetě s Realem potřebujeme výjimečný večer

Madrid - Přestože fotbalisté Chelsea v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů podlehli na hřišti obhájce trofeje Realu Madrid 0:2 a prodloužili střelecké trápení, trenér Frank Lampard věří v domácí obrat. Podle kouče ale bude londýnský tým potřebovat v odvetě příští úterý odehrát výjimečný zápas.

Favorizovaný Real v souboji posledních dvou vítězů soutěže poslal do vedení ve 22. minutě kapitán Karim Benzema a v 74. minutě přidal pojistku střídající Marco Asensio. Hosté dohrávali závěrečnou půlhodinu bez vyloučeného Bena Chilwella.

"Výsledek je realita. Hráčům jsem řekl, že se na Stamford Bridge mohou stát výjimečné věci. Proti tak silnému soupeři to samozřejmě bude velká výzva, ale musíme věřit," uvedl v televizním rozhovoru Lampard, který prohrál i druhé soutěžní utkání po návratu na lavičku Chelsea. "Dveře jsou pootevřené. Záleží na nás, zda do nich kopneme a otevřeme je dokořán," přidal někdejší záložník, jenž povede anglické mužstvo do konce sezony.

Chelsea poprvé od roku 1993 nevstřelila gól ve čtvrtém soutěžním duelu po sobě. V Madridu měli v prvním poločase velké příležitosti Joao Félix nebo Raheem Sterling, ale brankáře Thibauta Courtoise nepřekonali. Další bývalý fotbalista "Blues" Antonio Rüdiger zase těsně před koncem zablokoval střelu Masona Mounta.

"Trochu nám chybí sebevědomí. Hráči si musí uvědomit, jak jsou dobří a co umí. Mohli jsme lépe využít šířku hřiště, být o něco agresivnější. Tyhle věci možná předvedeme příští týden. Je potřeba se zlepšit, ale také si víc věřit. S naším týmem to můžeme dokázat. Už jsem na Stamford Bridge zažil podobné večery," uvedl Lampard.

Ani jeho protějšek Carlo Ancelotti nepovažuje dvojzápas za rozhodnutý. "Jsem spokojený, ale nic hotové není. Musíme zachovat klid a uvědomit si, že ačkoliv máme výhodu, ve fotbale se může stát cokoliv. Je potřeba náskok v klidu udržet," prohlásil italský kouč Realu.

"Hráči velmi dobře chápou, že je čeká dalších 90 minut. Na Stamford Bridge to bude náročná odveta, soupeř má kvalitní mužstvo a dobré hráče. Musíme být připraveni," dodal bývalý trenér Chelsea, jehož svěřenci doma vyhráli 13 z posledních 16 zápasů v evropských pohárech.