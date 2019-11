Lamová připustila, že vysoká volební účast odráží nespokojenost

Hongkong - Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dnes připustila, že rekordní účast v nedělních místních volbách svědčí o nespokojenosti s vládou. Lamová zároveň poděkovala obyvatelům z pokojné hlasování v poměrně nestabilním prostředí. Prodemokratičtí kandidáti o víkendu jasně zvítězili v místních volbách po měsících prodemokratických protestů, proti nimž často násilně zakročila místní policie. Čínské ministerstvo zahraničí si v pondělí podle agentury Reuters předvolalo velvyslance USA kvůli tomu, že Kongres schválil návrh zákona, jehož cílem je chránit lidská práva v Hongkongu.

Lamová hovořila den poté, co výsledky místních voleb ukázaly, že demokratičtí kandidáti obsadili téměř 90 procent z 452 místních hongkongských rad. Podle agentury AP však nenabídla protestujícím žádné ústupky.

Lamová na každotýdenní tiskové konferenci slíbila, že urychlí dialog a zřídí komisi, která se má zabývat hluboko zakořeněnými sociálními problémy, které přispěly k rozhořčení obyvatel.

Správkyně Hongkongu také řekla, že ústřední vláda v Pekingu ji neviní z neúspěchu ve volbách. Ty podle ní byly odrazem nespokojenosti s vládou, ale také ukázaly, že mnoho lidí si přeje konec násilí.

Bývalá britská kolonie prochází nejhorší politickou krizí za poslední desetiletí. Čínu kvůli situaci v Hongkongu kritizuje Západ. Americký Kongres minulý týden schválil návrh zákona, jehož cílem je chránit lidská práva v Hongkongu. Peking žádá, aby americký prezident Donald Trump zákon vetoval.

Podle agentury Reuters si čínské ministerstvo zahraničí v pondělí předvolalo velvyslance USA Terryho Branstada, aby protestovalo proti schválení zákona, který Peking považuje za vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Peking naléhal na Washington, aby "napravil své chyby a přestal se vměšovat do hongkongských věcí a zasahovat do vnitřních záležitostí Číny", uvedlo ministerstvo.