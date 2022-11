Lambrechtová: Evropa roky věděla, že potřebuje systém protivzdušné obrany

Berlín - Evropa roky věděla, že potřebuje systém společné protivzdušné obrany, ale až nyní se podařilo zahájit jednání. Dnes to v projevu na Berlínské bezpečnostní konferenci prohlásila německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Ministryně připomněla, že projekt v srpnu v Praze navrhl německý kancléř Olaf Scholz. Oznámila také, že do léta příštího roku SRN na svém území vycvičí na 5000 ukrajinských vojáků.

"Evropa roky věděla o nedostatku v podobě chybějícího systému protivzdušné obrany," řekla Lambrechtová. "Nyní ale nastala změna a jednáme. A jsem ráda, že k projektu se připojilo 15 zemí," uvedla. Zájem na obranném systému proti balistickým raketám a dalším hrozbám ze vzduchu mají vedle Německa také Česko, Slovensko, Británie, Norsko, Maďarsko, Bulharsko, Belgie, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Rumunsko a Slovinsko. Tyto země v říjnu podepsaly příslušné prohlášení.

Scholz v srpnovém projevu na Univerzitě Karlově v Praze hovořil o svých představách budoucnosti demokratické Evropy. Jako hrozbu zmínil nedostatečnou vzdušnou obranu, do které by rád zapojil ostatní evropské země. "A Německo bude tuto budoucí protivzdušnou obranu navíc koncipovat tak, aby se na ní mohli podílet, pokud o to budou mít zájem, i evropští sousedé, například Poláci, pobaltské země, Nizozemci, Češi, Slováci nebo naši skandinávští partneři," řekl tehdy Scholz.

Tento systém je podle Lambrechtové tím správným krokem, který musí Evropa pro svou bezpečnost učinit. "To, co děláme nyní, nestačí," řekla.

Ministryně v projevu na bezpečnostním fóru hovořila i o tom, co nejen pro Německo znamená změna epochy, která podle kancléře nastala v únoru ruským vojenským vpádem na Ukrajinu. Německo a jeho spojenci se nyní podle Lambrechtové musí snažit, aby Ukrajina nadále dokázala ruské invazi vzdorovat. Poznamenala, že Německo tak činí a bude činit řadou kroků, mimo jiné dodávkami zbraní a vybavení na Ukrajinu.

"Pro nás Němce je důležité, aby naši spojenci věděli, že se na nás mohou spolehnout. Jsme loajální partneři a především velmi angažovaní partneři," zdůraznila ministryně vlády, která byla z počátku konfliktu často kritizována za nedostatečnou ochotu Kyjevu dodávat zbraně.

"Ukrajině jsme poskytli moderní systém protivzdušné obrany IRIS-T. Ten ve výzbroji nemá ani naše armáda, ale ochrana civilistů je pro nás přednější," řekla dále Lambrechtová. Dalším krokem je pak řetězová výměna vojenského materiálu, kdy východní země poskytují Ukrajině vybavení a výzbroj ze sovětské éry a na oplátku od Německa dostanou západní techniku. Česko takto od Německa dostane darem 14 starších tanků Leopard 2A4 a vyprošťovací vozidlo. "Našim spojencům tak pomáháme zacelovat mezery (v bojeschopnosti)," dodala.

Německo podle Lambrechtové pomáhá východním spojencům i s obranou, například rozmístěním systémů protivzdušné obrany Patriot na Slovensko či podobnou nabídkou Polsku. Tomu Berlín kromě systému Patriot navrhl i pomoc v ostraze vzdušného prostoru s pomocí německých stíhaček Eurofighter.