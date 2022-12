Lalancette rozhodl o výhře Hradce Králové v Litvínově 3:2 v prodloužení

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 33. kole extraligy v Litvínově 3:2 v prodloužení a připsali si šesté vítězství z posledních sedmi zápasů. V čase 62:37 rozhodl kanadský útočník Christophe Lalancette. Verva prohrála potřetí za sebou.

Do sestavy Mountfieldu se zařadil útočník Martin Novák z prvoligového Kolína. V úvodu zahrozil domácí obránce Šalda, Mountfield se pak bránil při Jankově trestu a po skončení přesilovky měl možnost na druhé straně Radovan Pavlík, který po průniku minul. Potom pálil z pozice mezi kruhy obránce McCormack a domácí gólman Godla zasáhl lapačkou.

Ve 13. minutě se dostali do vedení hosté, kteří už po osmi sekundách potrestali Demelovo vyloučení. Okuliar bekhendem nabil mezi kruhy Jerglovi, který zamířil přesně k pravé tyči. O minutu později mohl zvýšit náskok Filip Pavlík, ale trefil Godlův levý beton, další šanci hostů měl Okuliar.

Na přelomu první a druhé třetiny odolal Hradec Králové při McCormackově trestu, neuspěli dorážející Abdul ani Estephan. V závěru oslabení se dostal do úniku Radovan Pavlík, ale zakončoval už z úhlu. Potom ještě nebezpečně vypálil domácí Hlava.

Litvínov se ubránil při Zdráhalově trestu a v 26. minutě měl možnost smazat ztrátu v přečíslení Straka, Růžička však jeho střelu kryl. Vzápětí při tlaku Východočechů trefil Jergl horní tyč, v další šanci ztroskotal na Godlovi a po Lalancetteově střele pomohla domácím i levá tyč. Další možnost měl Okuliar.

Mountfield šance neproměnil a v 36. minutě udeřil Litvínov. Stránský našel z otočky bekhendem na pravém kruhu Zdráhala a ten ukončil 132 minut a tři sekundy trvající gólový půst Severočechů.

Za 90 vteřin už domácí vedli 2:1. Jaks našel na levé straně Hlavu, který zamířil do odkryté branky. Gólman Růžička totiž ztratil nůž na levé brusli a nemohl se přesunout. Náskok mohli domácí hráči pojistit ve dvou přečísleních, ale Straka ani Estephan Růžičku nepřekonali.

Ve třetí třetině domácí bránili náskok a dlouho nepouštěli soupeře do šancí. Naopak v 48. minutě měl z přečíslení možnost Jaks, ale Růžičku nepřekonal. V polovině závěrečné části při hře čtyř proti čtyřem měl možnost vyrovnat Cingeľ, ale Godla zasáhl.

V 55. minutě z dalšího brejku domácích neuspěl proti hradeckému brankáři Hlava. V čase 55:01 našel Cingeľ na pravém kruhu Lva, který vyrovnal. Domácí vzápětí odolali při Sukeľově trestu a prodloužení neodvrátila ani Abdulova střela v 60. minutě. V nastavení si po Jerglově přihrávce našel ideální střeleckou pozici mezi kruhy Lalancette a rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Měli jsme velice slušný vstup do utkání. Bohužel po inkasované brance v oslabení jsme se do konce třetiny hledali. Byli jsme pod tlakem soupeře. Z našeho pohledu rozhodla druhá třetina. Měli jsme tutovky do prázdné branky v přesilovce, potom v situaci dva na jednoho i pět vteřin před koncem (třetiny). V naší situaci to jsou momenty, při kterých musíme po velice slušné hře náskok 2:1 navýšit. Ve třetí třetině bylo jasné, že za to soupeř vezme ještě trošku víc. Je rychlostně vybavený, hraje velice dobře na kotouči a je silný v osobních soubojích. My jsme byli pevní, ale v prodloužení jsme vyrobili neskutečně hrubou chybu."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "První deset minut bylo z naší strany takových ospalejších. Od 10. minuty první třetiny jsme začali trošku hrát a podařilo se nám tam v přesilovce dát gól, který nás nakopnul. V druhé třetině to bylo slušné. Byly tam pasáže, kdy se tam střídaly šance na obou stranách. Po inkasovaném gólu se nám hra trošku sesypala, bylo tam spoustu zmatků a můžeme děkovat jen Růžovi (brankáři Janu Růžičkovi), že jsme nedostali víc gólů. Ve třetí třetině jsme se s tím snažili něco udělat, tlačit se hodně do brány. Jsme rádi, že jsme dali vyrovnávací gól, v prodloužení jsme měli nějaké šance a podařilo se nám jednu využít."

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 2:3 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 36. P. Zdráhal (Š. Stránský), 37. Hlava (Jaks, Demel) - 13. Jergl (Okuliar, Blain), 56. Lev (Cingeľ), 63. Lalancette (Jergl). Rozhodčí: Pražák, Pilný - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 4655.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Šalda, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley - P. Zdráhal, M. Sukeľ, Š. Stránský - Abdul, Estephan, Kudrna - Hlava, Gut, P. Straka - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Hradec Králové: J. Růžička - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Lev, Cingeľ, Martin Novák - Okuliar, Pilař, R. Pavlík - Jergl, Lalancette, Perret - Z. Doležal, Štohanzl, Morong. Trenér: T. Martinec.