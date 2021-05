Lakers začali play off prohrou s Phoenixem, Memphis zdolal jedničku západu Utah

Basketbalista Phoenixu Devin Booker (uprostřed) a hráči Los Angeles Lakers Montrezl Harrell (vlevo) a Alex Caruso v utkání play off NBA.

Basketbalista Phoenixu Devin Booker (uprostřed) a hráči Los Angeles Lakers Montrezl Harrell (vlevo) a Alex Caruso v utkání play off NBA. ČTK/AP/Ross D. Franklin

New York - Obhájci titulu Los Angeles Lakers vstoupili do play off NBA porážkou s Phoenixem. V pozici sedmého týmu Západní konference podlehli Suns 90:99. Lakers nestačili především na Devina Bookera, který nasbíral 34 bodů, sedm doskoků a osm asistencí. O překvapení se postarali basketbalisté Memphisu, osmý celek západu v úvodním duelu série porazil nejlepší tým základní části Utah na jeho hřišti 112:109.

Phoenix doma před téměř 12.000 fanoušků vedl až o 16 bodů a dokázal soupeře udržet jen na úspěšnosti 27 procent při střelbě trojek. Vedle Bookera ve svém prvním utkání ve vyřazovacích bojích v kariéře zazářil i DeAndre Ayton, jenž zaznamenal 21 bodů a 16 doskoků.

Poražené táhli LeBron James s 18 body, 10 finálními přihrávkami a sedmi doskoky a Dennis Schröder se 14 body. Nedařilo se Anthonymu Davisovi, jenž trefil jen pět z 16 pokusů a zůstal na 13 bodech. "Minul jsem spoustu střel. Takhle, jak jsem hrál, s tím vyhrát zápas nejde, natož sérii. Jde to za mnou," kál se Davis.

Memphis porazil Utah i díky skvělé druhé čtvrtině, kterou ovládl 32:19. Blýskl se Dillon Brooks, jenž nastřádal 31 bodů, dalších 26 přidal Ja Morant a 15 bodů a 12 doskoků měl na kontě Jonas Valančiunas. Za domácí zaznamenal 29 bodů Chorvat Bojan Bogdanovič, 1,9 sekundy před koncem ale minul potenciálně vyrovnávací trojkový pokus. Mike Conley si proti týmu, v němž strávil 12 sezon, připsal 22 bodů a 11 asistencí.

Atraktivní úvodní střetnutí mezi New Yorkem a Atlantou rozhodl košem 0,9 sekundy před koncem hostující Trae Young a Hawks zvítězili 107:105. Hrdina zápasu nastřílel 32 bodů a přidal 10 asistencí a sedm doskoků. "Je sice malý, ale je to zároveň tvrdý kluk, který se nebojí," pochválil tahouna Hawks trenér Nate McMillan.

Roli nejvýše nasazeného týmu Východní konference potvrdila Philadelphia, jež sérii z Washingtonem zahájila vítězstvím 125:118. Lídry Sixers byli s třicetibodovými výkony Tobias Harris (37) a Joel Embiid (30). "Tobias dominoval, cítil se dobře, tak jsme věděli, že ho musíme hledat," řekl Ben Simmons, jenž nasbíral šest bodů a po 15 doskocích i asistencích. Wizards táhli Bradley Beal s 33 body, 10 doskoky a Russell Westbrook s 16 body a 14 asistencemi.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 1. zápasy:

Philadelphia - Washington 125:118, New York - Atlanta 105:107.

Západní konference - 1. zápasy:

Phoenix - LA Lakers 99:90, Utah - Memphis 109:112.