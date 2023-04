Lakers v NBA vyřadili Memphis, obhájci z Golden State budou hrát sedmý zápas

Anthony Davis z Los Angeles Lakers smečuje do koše v utkání 1. kola play off basketbalové NBA, které se hrálo 28. dubna 2023.

Anthony Davis z Los Angeles Lakers smečuje do koše v utkání 1. kola play off basketbalové NBA, které se hrálo 28. dubna 2023. ČTK/AP/Jae C. Hong

New York - Basketbalisté Los Angeles Lakers vyřadili v NBA druhý nejlepší tým Západní konference Memphis. Mužstvo kolem LeBrona Jamese zvítězilo v šestém duelu prvního kola play off v domácí hale 125:85 a sérii vyhrálo 4:2. V osmifinále vyřazovací části zámořské ligy není rozhodnuto už jen mezi obhájci titulu z Golden State a Sacramentem. Warriors doma nevyužili postupový mečbol a po porážce 99:118 je stav nerozhodný 3:3. Sedmý zápas je na programu v neděli v hale Kings.

Lakers pátečnímu duelu dominovali, ovládli každou čtvrtinu a navázali na postup z předkola. Sedmý nasazený tým táhl střelecky autor 31 bodů D'Angelo Russell. James přidal 22 bodů a v kariéře slavil jubilejní 40. vítěznou sérii v play off. Dotáhl se tím na rekordmana NBA a pětinásobného šampiona Dereka Fishera. Anthony Davis zaznamenal 16 bodů a 14 doskoků.

"Šli jsme do toho, jako kdyby to byl sedmý zápas. Cítili jsme před domácími fanoušky příležitost a chtěli jsme to dnes ukončit. Hráli jsme disciplinovaně, od začátku do posledních sekund jsme se drželi našeho plánu," řekl James. Jeho tým vyhrál sérii play off poprvé od zisku titulu v roce 2020.

Na čtvrtfinálového soupeře si Lakers budou muset ještě počkat, protože šampioni z Golden State domácí prostředí nevyužili. Nestačilo jim 29 bodů Stephena Curryho. V týmu Kings, kteří hrají play off poprvé od roku 2006 a jsou v Západní konferenci třetí nasazení, nastřílel Malik Monk o jeden méně, rozehrávač De'Aaron Fox se blýskl 26 body a 11 asistencemi a Keegan Murray přidal 15 bodů a 12 doskoků.

Výsledky 1. kola play off NBA: Západní konference - 6. zápasy: Los Angeles Lakers - Memphis 125:85, konečný stav série 4:2; Golden State - Sacramento 99:118, stav série 3:3.