Lakers přehráli Dallas, Warriors utrpěli debakl s Milwaukee

Los Angeles - Basketbalisté Los Angeles Lakers zvítězili v NBA nad Dallasem 138:115 a připsali si první vítězství v sezoně, v níž obhajují titul. Uspěl také druhý z posledních finalistů Miami, které zdolalo New Orleans 111:98. Minulou nevydařenou sezonu se nedaří napravovat trojnásobným šampionům z posledních šesti let Golden State Warriors, kteří jasně prohráli i druhý zápas sezony a od Milwaukee utrpěli debakl 99:138.

Lakers vstoupili do soutěže porážkou s Clippers, ale ve druhém duelu předvedli ofenzivní smršť a ukázali, že by mohli být ještě lepší než v minulé sezoně. Na 138 nastřílených bodů totiž potřebovali jen 22 bodů své hlavní hvězdy LeBrona Jamese. Dalších 28 bodů přidal Anthony Davis, 22 bodů Montrezl Harrell a 18 bodů další posila Dennis Schröder.

"Teď máme tým poskládaný tak, že máme pět hráčů, kteří jsou schopni kdykoli nastřílet přes 20 bodů. A když k tomu budeme dobře bránit, tak budou k vidění parádní věci," radoval se James.

Lakers dominovali zejména pod košem, když zaznamenali 17 doskoků v útoku a vytěžili z toho 35 bodů, zatímco Dallas měl jen tři útočné doskoky bez bodu. "Když soupeři dovolíte 35 bodů po útočném doskoku, tak prostě nemůžete vyhrát," připustila hvězda Dallasu Luka Dončič, který zaznamenal 27 bodů a sedm asistencí.

Miami vyhrálo nad New Orleans i přes to, že už v poločase ze zápasu odstoupila hlavní hvězda týmu Jimmy Butler s poraněným kotníkem. Zastoupil ho Duncan Robinson, který trefil sedm trojek a přispěl 23 body. Goran Dragič přidal 18 bodů. Trenérovi Eriku Spoelstrovi pomohli vyhrát i osmý vánoční zápas na lavičce Heat. Pelikánům nepomohlo ani 32 bodů a 14 doskoků Ziona Williamsona.

Svůj potenciál potvrzuje Brooklyn, který vyhrál i druhé utkání sezony, když přehrál nevyzpytatelný Boston 123:95. Kyrie Irving proti svému bývalému týmu nasbíral 37 bodů a 8 asistencí, druhá z hvězd Nets Kevin Durant přidal 29 bodů. Z toho 16 bodů dal ve třetí čtvrtině, která zápas rozhodla.

Právě s Bostonem na úvod prohrál nejlepší tým základní části minulé sezony Milwaukee. Bucks si ale spravili chuť proti Golden State, k suverénní výhře o 39 bodů přispěl nejvíce Khris Middleton, autor 31 bodů. Milwaukee dalo v zápase 20 trojek.

Warriors prohráli úvodní dva zápasy dohromady o 65 bodů, což je druhý nejhorší start do sezony v historii NBA. Pouze LA Clippers začali ročník 1987/88 hůře, když po dvou zápasech měli skóre -71. Také prohra o 39 bodů byla druhou nejvyšší při Vánočních zápasech.

"Nejvíce mě štve, že v tréninku nám to šlo, ale do zápasu to nedokážeme přenést. Tam jsme neorganizovaní. A za to dávám vinu sám sobě, protože já jsem hlavní trenér," prohlásil kouč Warriors Steve Kerr. Stephen Curry dal za Golden State 19 bodů a stal se s 16.458 body druhým nejlepším střelcem klubu. Více už má jen Wilt Chamberlain se 17.783 body. Dvojka letošního draftu James Wiseman přidal 18 bodů.

Výsledky NBA

Boston - Brooklyn 95:123, Denver - LA Clippers 108:121, LA Lakers - Dallas 138:115, Miami - New Orleans 111:98, Milwaukee - Golden State 138:99.