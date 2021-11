Lakers podlehli Sacramentu po třech prodlouženích, Satoranský byl u výhry

New York - Velké drama nabídlo kalifornské derby v NBA, ve kterém basketbalisté Sacramenta udolali Los Angeles Lakers až ve třetím prodloužení 141:137. Z výhry se radoval i Tomáš Satoranský, jehož New Orleans podruhé za sebou uspělo proti favoritovi a tentokrát porazilo domácí Utah 98:97. Český reprezentant za devět minut hry zaznamenal doskok a dvě asistence. Soutěži nadále vládnou Golden State Warriors, kteří zvítězili 118:103 nad Portlandem.

Lakers vedli na začátku čtvrté čtvrtiny o 13 bodů a v tu chvíli to na nejdelší zápas sezony nevypadalo. Pouze šestnáct duelů v historii NBA trvalo déle. Kings totiž zabrali a De'Aaron Fox 21 sekund před koncem srovnal. LeBron James na druhé straně neproměnil trojku a šlo se do prodloužení.

V něm Lakers vedli už o sedm bodů, ale Buddy Hield opět zachránil Sacramento. Nejprve trojkou srovnal, a když Anthony Davis vrátil Lakers vedení, proměnil Hield i střelu z odskoku tři sekundy před koncem. V koncovce druhého prodloužení naopak vedlo Sacramento po koši Foxe, ale James zařídil další pokračování. V něm už sestava Lakers plná veteránů neměla dostatek sil. Sacramento uteklo na sedm bodů a trestnými hody si výhru pohlídalo.

New Orleans je stále předposlední v Západní konferenci, ale možná se začíná rozjíždět. Po vysoké výhře nad Washingtonem dokázali Pelicans zaskočit pátý nejlepší tým ligy Utah. V zápase přitom prohrávali už o 11 bodů a ještě půl minuty před koncem ztráceli čtyři. Pak ale Brandon Ingram trestnými hody snížil a dvě sekundy před koncem rozhodl trojkou přes obránce Devonte Graham.

"Bojovali jsme celý zápas a dokázali jsme se vyrovnat jejich fyzické hře. Zejména v poslední čtvrtině jsme skvěle bránili. Takový zápas jsme potřebovali," řekl pivot Jonas Valančiunas. "Prostě jsem chtěl zápas rozhodnout a nejít do prodloužení, kde by mohl Utah získat novou energii. Proto jsem to vystřelil za tři body," řekl Graham.

Satoranský dostal prostor jen na necelých devět minut, během kterých se nedostal ke střele. Na hřišti ale dobře dirigoval spoluhráče a pomohl udržet kontakt se soupeřem.

Pelicans dosud vyhráli jen pět zápasů, ale poprvé se jim podařilo uspět dvakrát za sebou a navíc se mohou začít pomalu těšit na návrat hvězdného Ziona Williamsona. První hráč předloňského draftu po letní operaci zlomené nohy ještě v sezoně nenastoupil, ale v pátek dostal od lékařů svolení k plnému zapojení do přípravy a všech basketbalových aktivit. Termín návratu do hry ale klub zatím nestanovil. V minulé sezoně byl Williamson lídrem týmu s 27 body na zápas.

Už patnáctou výhru za sebou si připsal Phoenix, který zvítězil 118:97 nad New Yorkem. Jen dvě vítězství dělí Suns od vyrovnání klubového rekordu v počtu výher za sebou. Devin Booker k vítězství přispěl 32 body. Phoenix nadále dotírá na lídra soutěže Golden State Warriors, kteří i díky 32 bodům Stephena Curryho zaznamenali 17. výhru z 19 zápasů.

Atlanta zvítězila nad Memphisem 132:100 i díky 31 bodům Traeho Younga a má sedmou výhru za sebou. Na hráče Grizzlies zřejmě dolehlo i to, že už v první čtvrtině ztratili klíčového hráče Ja Moranta, který si poranil koleno. Vážnost zranění zatím nebyla oznámena.

NBA:

Charlotte - Minnesota 133:115, Denver - Milwaukee 109:120, Golden State - Portland 118:103, Indiana - Toronto 114:97, LA Clippers - Detroit 107:96, LA Lakers - Sacramento 137:141 po 3. prodl., Memphis - Atlanta 100:132, New York - Phoenix 97:118, Oklahoma City - Washington 99:101, Orlando - Chicago 88:123, San Antonio - Boston 96:88, Utah - New Orleans 97:98 (za hosty Satoranský 2 asistence a 1 doskok).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 19 14 5 73,7 2. New York 19 10 9 52,6 3. Philadelphia 19 10 9 52,6 4. Boston 20 10 10 50,0 5. Toronto 20 9 11 45,0

Centrální divize:

1. Chicago 20 13 7 65,0 2. Milwaukee 20 12 8 60,0 3. Cleveland 19 9 10 47,4 4. Indiana 21 9 12 42,9 5. Detroit 19 4 15 21,1

Jihovýchodní divize:

1. Miami 19 12 7 63,2 2. Washington 19 12 7 63,2 3. Charlotte 21 13 8 61,9 4. Atlanta 20 11 9 55,0 5. Orlando 20 4 16 20,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 17 10 7 58,8 2. Memphis 19 9 10 47,4 3. San Antonio 18 5 13 27,8 4. New Orleans 21 5 16 23,8 5. Houston 18 2 16 11,1

Severozápadní divize:

1. Utah 19 12 7 63,2 2. Portland 20 10 10 50,0 3. Denver 19 9 10 47,4 4. Minnesota 19 9 10 47,4 5. Oklahoma City 19 6 13 31,6

Pacifická divize:

1. Golden State 19 17 2 89,5 2. Phoenix 19 16 3 84,2 3. LA Clippers 19 11 8 57,9 4. LA Lakers 21 10 11 47,6 5. Sacramento 20 8 12 40,0