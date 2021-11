Lakers neubránili Adetokunba, Phoenix má v NBA desátou výhru v řadě

New York - Řecký basketbalista Janis Adetokunbo zařídil 47 body výhru Milwaukee 109:102 nad Los Angeles Lakers. Obhájci titulu zvítězili teprve posedmé v sezoně NBA a zatím se drží pod hranicí postupu do play off. Naproti tomu Phoenix zažívá skvělý vstup do ročníku, proti Dallasu slavil desátou výhru za sebou (105:98) a má druhou nejlepší bilanci v lize. Ve Východní konferenci i přes porážku 87:97 se Charlotte zůstal první Washington, ale už jen těsně před trojicí pronásledovatelů, mezi které se dotáhlo Miami. Heat vyhrály 113:98 nad New Orleans, za které zaznamenal tři body, tři doskoky a asistenci český reprezentant Tomáš Satoranský.

Milwaukee se dosud spíše trápí. Přispělo k tomu i to, že druhá hlavní hvězda týmu Khris Middleton byl osm zápasů mimo hru kvůli covidu-19. Ve středu se ale vrátil a 16 body pomohl k výhře. Navíc trefil dvě trojky, už jich má v dresu Bucks na kontě 1051 a vyrovnal klubový rekord Raye Allena. Hlavní postavou byl ale Adetokunbo. Dvojnásobný držitel ocenění pro nejužitečnějšího hráče NBA byl pro obranu Lakers nezastavitelný a proměnil 18 z 23 střel.

Dallasu chyběl zraněný Luka Dončič, ale i bez něj Mavericks vzdorovali rozjetému Phoenixu. Ještě dvě a půl minuty před koncem bylo skóre vyrovnané, ale závěr Suns vyhráli 9:2 a klíčovou roli sehrál rozehrávač Chris Paul. Celý zápas se přitom trápil střelecky a dal jen sedm bodů, ale v koncovce zaznamenal čtyři a čtyři asistence. Celkem v utkání nasbíral 14 finálních nahrávek a potvrdil roli nejlepšího nahrávače sezony. Nejlepším střelcem zápasu byl s 24 body Devin Booker.

Washingtonu nepomohl ani návrat Bradleyho Beala po krátké pauze zaviněné úmrtím v rodině. Beal se vrátil 24 body, ale nedařilo se Spencerovi Dinwiddiemu, který táhl Wizards při Bealově absenci. Tentokrát ale nedal ani bod.

Wizards přitom vedli až do poloviny třetí čtvrtiny až o devět bodů. "Pak jsme ale přestali být v útoku agresivní. Spokojili jsme se se střelami z dálky, ale ty jsme nedávali. Měli jsme hrát agresivněji do koše," řekl Beal.

Do čela tabulky mohlo jít Chicago, ale prohrálo 107:112 s Portlandem, přestože většinu zápasu vedlo až o 20 bodů. V koncovce se ale netrefoval Zach LaVine, autor 30 bodů, naopak Portland se mohl spolehnout na trestné hody a na Damiana Lillarda, který dal 10 ze svých 22 bodů v posledních sedmi minutách.

Na Washington dotírá i Brooklyn, který zvítězil 109:99 nad Clevelandem, a také Miami. Tomu k výhře nad New Orleans výrazně pomohl návrat Jimmyho Butlera po zranění. Hned si připsal triple double za 31 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

K úspěchu Miami přispěla i kuriózní situace, kdy Tyler Herro přihrával z vlastní půlky hřiště Butlerovi, ale míč překvapivě skončil přímo v koši. "Snažil jsem se přihrát na Jimmyho, ale hodil jsem to moc silně a byl z toho koš. Bylo to bláznivé," řekl Herro.

Za Pelicans odehrál 16 minut Tomáš Satoranský, který proměnil jednu střelu zpod koše, jeden trestný hod a jednou zahájil akci, kterou spoluhráč zužitkoval nájezdem.

Druhý z Čechů v soutěži Vít Krejčí jen z lavičky sledoval výhru Oklahomy City nad Houstonem 101:89, při níž s 34 body zazářil Lu Dort.

Výsledky NBA

Atlanta - Boston 110:99, Brooklyn - Cleveland 109:99, Charlotte - Washington 97:87, Detroit - Indiana 97:89, Miami - New Orleans 113:98 (za hosty Satoranský 3 body, 1 asistence a 3 doskoky), Milwaukee - LA Lakers 109:102, Minnesota - Sacramento 107:97, New York - Orlando 98:104, Oklahoma City - Houston 101:89, Phoenix - Dallas 105:98, Portland - Chicago 112:107.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 16 11 5 68,8 2. New York 15 8 7 53,3 3. Philadelphia 15 8 7 53,3 4. Boston 15 7 8 46,7 5. Toronto 15 7 8 46,7

Centrální divize:

1. Chicago 15 10 5 66,7 2. Cleveland 16 9 7 56,3 3. Milwaukee 15 7 8 46,7 4. Indiana 16 6 10 37,5 5. Detroit 14 4 10 28,6

Jihovýchodní divize:

1. Washington 14 10 4 71,4 2. Miami 15 10 5 66,7 3. Charlotte 16 9 7 56,3 4. Atlanta 16 7 9 43,8 5. Orlando 15 4 11 26,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 14 9 5 64,3 2. Memphis 14 7 7 50,0 3. San Antonio 14 4 10 28,6 4. New Orleans 16 2 14 12,5 5. Houston 15 1 14 6,7

Severozápadní divize:

1. Utah 14 9 5 64,3 2. Denver 14 9 5 64,3 3. Portland 16 8 8 50,0 4. Oklahoma City 14 6 8 42,9 5. Minnesota 14 5 9 35,7

Pacifická divize:

1. Golden State 14 12 2 85,7 2. Phoenix 14 11 3 78,6 3. LA Clippers 14 9 5 64,3 4. LA Lakers 16 8 8 50,0 5. Sacramento 15 6 9 40,0