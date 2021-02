Lakers i bez Anthonyho po dlouhé době uspěli v Minnesotě

New York - První zápas bez zraněného Anthonyho Davise basketbalisté Los Angeles Lakers zvládli. Podkošová hvězda, jež se lečí se zraněním Achillovy šlachy, pouze sledovala vítězství obhájců titulu 112:104 v Minnesotě. Největší měrou se o výhru zasloužil LeBron James, který přispěl 30 body, 13 doskoky a sedmi asistencemi. S 24 body mu sekundoval německý rozehrávač Dennis Schröder.

Lakers uspěli v Minneapolis poprvé od března 2015 a po sedmi porážkách v řadě. Pomohli si střelbou s úspěšností téměř 55 procent, přičemž kromě Jamese a Schrödera byl vidět také náhradník Montrezl Harrell, který za 18 minut přispěl 17 body a šesti doskočenými míči.

Na druhé straně se blýskl kariérním maximem 28 body včetně pěti trojek nováček Anthony Edwards. Karl-Anthony Towns zůstal pouze na 15 bodech. Lakers uspěli poosmé z posledních desíti utkání a venkovní bilanci si vylepšili na 13-3 a jsou v tomto směru nejlepší v lize. V Západní konferenci však na první Utah stále ztrácejí 1,5 utkání.

Další skvělý zápas má za sebou Nikola Jokič, jenž nastřádal 43 bodů, šest doskoků a pět asistencí, Denverem však prohrál v Bostonu 99:112. Jamal Murray přidal 25 bodů, vítěze táhli Jaylen Brown s 27 body a hvězdný Jayson Tatum s 21 body a osmi asistencemi.

"Po dvou těžkých prohrách bylo zřejmé, že dnes jsme potřebovali uspět. Věděli jsme, že musíme dát do utkání co nejvíc energie, a věřím, že se nám to podařilo," řekl Brown.

Brooklyn proti Phoenixu postrádal odpočívající Kevina Duranta a Kyrieho Irvinga a prohrával až o 24 bodů, přesto dokázal zvítězit 128:124. Utkání definitivně otočil půl minuty před koncem po trojce Jamese Hardena, jenž nakonec nasbíral 38 bodů, 11 asistencí a šest doskočených míčů.

Joe Harris zaznamenal 22 bodů, náhradník Jeff Green 18. Na druhé straně si připsal 29 bodů a sedm asistencí Chris Paul, 22 bodů a sedm finálních přihrávek nastřádal Devin Booker. Phoenix, jenž je čtvrtý v Západní konferenci, výhru ztratil především v poslední části, kterou prohrál 24:40.

Portland proti Oklahoma City prohospodařil náskok 24 bodů, Damian Lillard ale během posledních čtyř minut proměnil čtyři trojky a i díky jeho 31 bodům a 10 asistencím se Blazers radovali z výhry 115:104. S bilancí 18-10 jsou pátí na Západě a jsou na tom stejně jako na Východě první Philadelphia.

"Jen jsem běžel za ním a křičel, že je to blázen," usmál se po utkání Lillardův spoluhráč Enes Kanter. "Hraje, jako kdyby fixloval, něco podobného jsem ještě neviděl. A to jsem v minulosti hrál s opravdu skvělými hráči." Domácím nestačilo 23 bodů mladíka Luguentze Dorta.

Toronto dovedl v atraktivním duelu proti Milwaukee k výhře 124:113 Fred VanVleet s 33 body. Domácím nestačilo 34 bodů, 10 doskoků a osm asistencí Janise Adetokunba. New Orleans se při triumfu 144:113 v Memphisu opíralo o Ziona Williamsona, jenž si připsal 31 bodů a sedm doskoků.

NBA:

Boston - Denver 112:99, Memphis - New Orleans 113:144, Milwaukee - Toronto 113:124, Minnesota - LA Lakers 104:112, Oklahoma City - Portland 104:115, Phoenix - Brooklyn 124:128.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 28 18 10 64,3 2. Brooklyn 30 18 12 60,0 3. Boston 27 14 13 51,9 4. New York 29 14 15 48,3 5. Toronto 28 13 15 46,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 28 16 12 57,1 2. Indiana 28 14 14 50,0 3. Chicago 26 11 15 42,3 4. Cleveland 29 10 19 34,5 5. Detroit 27 8 19 29,6

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 28 13 15 46,4 2. Atlanta 27 11 16 40,7 Miami 27 11 16 40,7 4. Orlando 28 10 18 35,7 5. Washington 25 8 17 32,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 27 16 11 59,3 2. Memphis 23 11 12 47,8 3. Dallas 28 13 15 46,4 4. New Orleans 27 12 15 44,4 5. Houston 27 11 16 40,7

Severozápadní divize:

1. Utah 28 23 5 82,1 2. Portland 27 17 10 63,0 3. Denver 27 15 12 55,6 4. Oklahoma City 27 11 16 40,7 5. Minnesota 28 7 21 25,0

Pacifická divize:

1. LA Lakers 29 22 7 75,9 2. LA Clippers 29 21 8 72,4 3. Phoenix 27 17 10 63,0 4. Golden State 28 15 13 53,6 5. Sacramento 27 12 15 44,4