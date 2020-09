Lakers dělí jediná výhra od finále NBA

Orlando - Basketbalisté Los Angeles Lakers mají na dosah postup do finále NBA. Ve čtvrtém semifinále zdolali Denver 114:108 a v sérii vedou 3:1 na zápasy. Mají tak tři pokusy na to, aby poprvé od roku 2010 bojovali o svůj 17. titul, kterým by vyrovnali rekord Bostonu.

Lakers ještě nikdy nečekali na účast ve finále tak dlouho, a tak hvězdná dvojice Anthony Davis a LeBron James dělá vše pro to, aby vrátila týmu z Los Angeles slávu. Davis se na třetím bodu v sérii podílel 34 body, James přidal 26 bodů, 9 doskoků a 8 asistencí. Ačkoli se Denver především díky Jamalovi Murrayovi a jeho 32 bodům neustále držel v těsném kontaktu, nedokázal sérii vyrovnat.

Tři minuty před koncem to bylo jen o tři body. Poté ale dal koš Rajon Rondo a Lakers dovedli zápas k vítězství trestnými hody; neproměnili jediný z osmi. "V koncovce jsme zahráli velmi dobře. Vlastně celý zápas byl zvládnutý dobře. Pořád je ale co zlepšovat, spokojeni můžeme být až na konci cesty," řekl Davis.

Důležitou roli sehrál pivot Dwight Howard, který pomohl udržet hvězdu soupeře Nikolu Jokiče na pouhých 16 bodech a navíc 11 doskoky včetně šesti v útoku pomohl Nuggets jasně přeskákat na doskoku.

"Tohle je čtvrtý zápas finále Západní konference, tady je třeba makat pro tým. Kdo nepomáhá v obraně, asi by neměl být na hřišti. Musíme mnohem lépe odstavovat protihráče na doskoku. Dnes jsme jim dali hrozně moc prostoru," litoval trenér Denveru Michael Malone.

Denver však nemusí věšet hlavu, jelikož s otáčením série ze stavu 1:3 má v této sezoně bohaté zkušenosti. Prohrával tímto poměrem jak s Utahem, tak i s Los Angeles Clippers a vždy dokázal postoupit. "Víme, že to jde. Ale musíme se zlepšit. Dnes jsme jim to usnadnili," připustil Murray.

Finále Západní konference - 4. zápas:

Denver - LA Lakers 108:114 (stav série 1:3).