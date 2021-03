Lakers bez zraněného Jamese prohráli s Atlantou

Los Angeles - Basketbalisté Los Angeles Lakers prohráli v NBA s Atlantou doma 94:99 a navíc přišli o svou hvězdu LeBrona Jamese, který si už v první půli poranil kotník a odstoupil. Zatím není jasné, jak je zranění vážné a jak dlouho bude obhájcům titulu chybět. Mimo hru už je druhá z hlavních opor týmu Anthony Davis.

James stihl odehrát deset minut, pak při souboji o míč do něj skočil Solomon Hill a James s bolestivou grimasou spadl na zem. "Od Hilla to byla nebezpečná hra. Rozhodčí to měli posoudit přísněji než jen odpískat faul," řekl Jamesův spoluhráč Montrezl Harrell.

Po chvíli se James zvedl a ještě se zkusil vrátit na pár vteřin do hry. Dokonce trefil trojku, čímž prodloužil svůj rekord soutěže v podobě 1036 zápasů s alespoň deseti body. Pak si ale vzal time out a odešel do šatny. Cestou naštvaně odhodil židli. "Nic mě nenaštve víc, než když nemohu být na hřišti pro mé spoluhráče. Jsem z toho zničený. Ale začíná má cesta, abych se vrátil rychle, jako kdybych nechyběl," uvedl James na sociálních sítích.

Šestatřicetiletá hvězda naposledy chyběla delší dobu před dvěma roky, kdy James vynechal 17 zápasů kvůli tříslům. "Muselo ho to hodně bolet, protože jsem ho ještě neviděl takto křičet," popsal Kyle Kuzma.

Nálada v týmu Lakers šla dolu, což se projevilo i na výkonu zejména ve třetí čtvrtině, kdy minuli prvních 11 střel a Atlanta získala rozhodující trhák. Připsala si tak už osmou výhru za sebou pod novým trenérem Natem McMillanem. John Collins k tomu přispěl 27 body a 16 doskoky.

Atlanta se dotáhla na čtvrté místo Východní konference, třetí jsou s velkým náskokem Milwaukee Bucks, kteří porazili San Antonio 120:113. Janis Adetokunbo táhl tým za šestou výhrou v řadě 26 body a svým maximem v sezoně 15 asistencemi.

Na prvním místě Východní konference zůstala Philadelphia, jež si snadno poradila se Sacramentem 129:105. Sixers rozhodli už v první čtvrtině, ve které nastříleli 42 bodů a získali více než dvacetibodový náskok. Tobias Harris dal 23 ze svých 29 bodů právě v klíčovém prvním poločase. Philadelphia přitom hrála oslabená o dvě hvězdy Joela Embiida a Bena Simmonse.

"Nemá smysl řešit, že nám někdo chybí. Já to pokaždé beru jako osobní záležitost, když si lidé myslí, že nemůžeme vyhrát bez našich hvězd. Já ale vím, jak dobrý tým máme. Máme naši kulturu a systém, který funguje, když ho dodržujeme a věříme mu. Jsme sakra dobrý tým," prohlásil Harris.

Rychlý nástup do zápasu přinesl výhru také Los Angeles Clippers, kteří přehráli Charlotte 125:98 a na čtvrtém místě Západní konference se přiblížili třetím Lakers. Paul George zaznamenal 21 bodů a 10 asistencí.

Výsledky NBA

LA Clippers - Charlotte 125:98, LA Lakers - Atlanta 94:99, Memphis - Golden State 111:103, Milwaukee - San Antonio 120:113, Philadelphia - Sacramento 129:105.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 42 29 13 69,0 2. Brooklyn 42 28 14 66,7 3. New York 42 21 21 50,0 4. Boston 41 20 21 48,8 5. Toronto 41 17 24 41,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 41 27 14 65,9 2. Chicago 40 18 22 45,0 Indiana 40 18 22 45,0 4. Cleveland 41 15 26 36,6 5. Detroit 41 12 29 29,3

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 42 22 20 52,4 Miami 42 22 20 52,4 3. Charlotte 41 20 21 48,8 4. Washington 40 15 25 37,5 5. Orlando 41 14 27 34,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 39 22 17 56,4 2. Dallas 40 21 19 52,5 3. Memphis 39 19 20 48,7 4. New Orleans 41 17 24 41,5 5. Houston 40 11 29 27,5

Severozápadní divize:

1. Utah 41 30 11 73,2 2. Denver 41 25 16 61,0 Portland 41 25 16 61,0 4. Oklahoma City 41 17 24 41,5 5. Minnesota 42 10 32 23,8

Pacifická divize:

1. Phoenix 40 27 13 67,5 2. LA Lakers 42 28 14 66,7 3. LA Clippers 43 27 16 62,8 4. Golden State 43 22 21 51,2 5. Sacramento 42 17 25 40,5