Lakatoš po návratu z Finska skóroval hned v prvním utkání

Ostrava - Gólově se do vítkovického dresu vrátil hokejový útočník Dominik Lakatoš. Hned v prvním utkání po návratu z nevydařeného finského angažmá skóroval, přesto jeho Vítkovice podlehly Plzni 2:3.

"Mám smíšené pocity. Samozřejmě jsme dal gól, to je perfektní, ale v závěru jsme udělali dva stupidní fauly a jeden z nich byl můj, Plzeň v přesilovce pět na tři rozhodla. To se nesmí stávat, klukům jsem se omluvil, ale body nám to nevrátí. Musíme si říct, jak to je. V pátek máme další zápas a přistoupíme k tomu od začátku jako poslední dvě třetiny dnes," řekl po utkání Lakatoš novinářům.

Po nepovedeném angažmá ve finském celku SaiPa Lappeenranta, které nakonec po patnácti odehraných zápasech ukončil, v Ostravě znovu nabírá chuť do hry. Několikrát se dostal k zakončení a jednou skóroval.

"Perfektní pocit dát zase tady gól. I lidi byli dneska perfektní, takovou atmosféru jsem dlouho nezažil. Užil jsem si ten moment, bohužel to kazí hořkost porážky plus ten můj faul," řekl nejproduktivnější hráč Vítkovic v uplynulé sezoně a autor 24 branek.

Vítkovické dusí zoufalá produktivita a spolu se Zlínem mají zdaleka nejslabší ofenzívu. S tím má vypomoci právě Lakatoš.

"Jsem tu první zápas, o tom si můžeme popovídat po deseti zápasech. Můžu hodnotit dnešní zápas a v tom jsme dvě třetiny byli o něco lepší než Plzeň. Šance byly. Někdy tam nepadne nic, někdy ze tří střel dáte tři góly. Musíme pokračovat a věřím, že to protrhneme," dodal Lakatoš.