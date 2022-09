Lakatoš oslavil kapitánské céčko hattrickem, chválil ale Stezku a obranu

Ostrava - Nejrychlejším hattrickem v kariéře se hokejový útočník Dominik Lakatoš podepsal pod vítězství Vítkovic v 6. kole extraligy nad Mladou Boleslaví a posunem svého týmu do čela tabulky. Pětadvacetiletý reprezentant skóroval třikrát v rozmezí 201 sekund, dvakrát se Lakatoš trefil do prázdné branky při power play soupeře.

"Já jsem jich tolik nezažil, takže byl asi nejrychlejší. Ale o tom to není. Máme nějakou vidinu a cíl, ke kterému směřujeme. Je před námi spousta zápasů a kvalitních soupeřů. Musíme se připravit na další zápas," řekl Lakatoš novinářům po utkání, které Vítkovice vyhrály 4:0.

Své vydařené střelecké vystoupení příliš hodnotit nechtěl. "Nepřemýšlel jsem nad ním. První se to ke mně nějak se štěstím dostalo, měl jsem čas se podívat a vystřelit pod lapačku. Ty dva góly do prázdné, to je ale náhoda. Jen jsme si říkali, vyhoďme to z pásma, ať nehrajeme u nás, to je celé," podotkl Lakatoš.

Vítkovice zápas ovládly výsledkově jednoznačně, odpor soupeře ale zlomily až ve třetí třetině. Až do 44. minuty by stav nerozhodný 0:0. "Boleslav hrála výborně, tlačili nás. My jsme byli zalezlí, nemohli jsme se z toho tlaku dostat a oklepat. Od půlky zápasu jsme srovnali hru. Dneska nám ke třem bodům pomohl jednoznačně Aleš Stezka a výborná obrana," uvedl Lakatoš.

Brankář Aleš Stezka si připsal 38 zákroků a poprvé v sezoně udržel čisté konto. I proto byl vyhlášen hráčem utkání. A pochválil jej i Lakatoš. "Drží nás, nejen dnes. Ty zákroky nebyly snadné. Boleslav hrála velice dobře, zamkli nás, bylo hodně střel. On si s tím dokázal poradit a jen díky němu máme tři body," podotkl odchovanec Liberce.

Lakatoš dnes nastoupil s kapitánským céčkem na dresu, protože tradiční kapitán Lukáš Krenželok je zraněný. "Je to pro mě neskutečná pocta. Ale zase shoda náhod, prostě jsem to dostal a vyhráli jsme. Tak jsem mu hodil rukavici, až se vrátí…," pousmál se Lakatoš.

6. kolo hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 44. Kalus (Gewiese, Mikuš), 57. Lakatoš, 58. Lakatoš (Dej, Mikuš), 60. Lakatoš (Dej). Rozhodčí: Kika, Obadal - Axman, Synek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 5025.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Urbanec, Mikuš, Prčík, L. Kovář, J. Stehlík, Gewiese, Raskob - Lakatoš, Marosz, Kalus - Bernovský, Lindberg, Fridrich - Macias, Krieger, Roberts Bukarts - Gřeš, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.

Mladá Boleslav: Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - Šťastný, Lantoši, Kantner - J. Stránský, Fořt, Lunter - Aberg, Najman, P. Kousal - Eberle, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.