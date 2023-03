Lákadlem výstavy For Model bude nový model francouzské plachetnice

Olomouc - Téměř třímetrový model francouzské plachetnice Le Fleuron s 64 děly budou moci poprvé vidět návštěvníci výstavy For Model, kterou od pátku do neděle ožije Výstaviště Flora v Olomouci. Petr Šebesta z Klubu lodních modelářů Olomouc plachetnici stavěl více než dva roky a model dokončil letos v únoru. Při jeho výrobě použil laserovou technologii, díly vytvořené pomocí 3D tiskárny i 400 metrů provázků. Šebesta to dnes řekl ČTK.

Propracovanému modelu francouzské plachetnice Le Fleuron z 18. století věnoval zhruba 3000 hodin svého času. Na 30 kilogramů těžkém modelu plachetnice díky jeho pečlivé práci nechybějí funkční kanony, zlacené zdobení, osvětlení kajuty či dobový nábytek. "Pracoval jsem na ní každý den alespoň tři hodiny. O víkendech samozřejmě mnohem více, také na to padla moje dovolená. Modelařina mě ale nabíjí, je to má droga," uvedl Šebesta.

Model francouzské plachetnice je dlouhý zhruba 2,5 metru, na výšku měří bezmála dva metry. Děl má nový model přesně podle předlohy 64, osm z nich je funkčních. Pomocí dálkového ovládání dokážou tato děla odpálit malé nálože se střelným prachem.

Do stavby plachetnice, která bude mít na výstavě For Model 2023 premiéru, kromě své zručnosti zapojil Šebesta i moderní technologie. "Okna na zádi jsou vypálená laserem do překližky, kanony jsou z 3D tiskárny. To jsou ale jen detaily, jako celek je loď poctivá ruční práce. Například jen na lanoví jsem potřeboval 400 metrů provázku a je v něm 450 kladek. Zlacené ozdoby jsou stejně jako postavy námořníků z moduritu," řekl modelář.

Na letošní 21. ročník výstavy For Model Šebesta přiveze celkem tři majestátní modely starých plachetnic, všechny o délce kolem dvou a půl metru. "Díky obdivuhodnému umu modelářů nejrůznějšího zaměření jsou na každém ročníku výstavy For Model k vidění nové jedinečné modely. I letošní rok to potvrzuje," podotkla ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková.

Na interaktivní výstavě For Model budou v areálu Výstaviště Flora k vidění modelářské výtvory i sbírky desítek vystavovatelů a sběratelů. Vodní plochu v pavilonu A budou brázdit plachetnice či několikametrové modely válečných letadlových lodí. Chybět nebudou ani námořní bitvy doprovázené světelnými a kouřovými efekty.

V části výstavy věnované leteckému modelářství budou instalovány modely civilních, vojenských a akrobatických letadel, makety vrtulníků či větroně. Součástí expozice bude přehlídka dronů. Výstavu For Model doplní plastikové a papírové modely automobilů i automobilových veteránů. Své místo na výstavě budou mít autodráhy, hasičské modely, modely stavebních strojů a kamionů. V pavilonu E si na své přijdou fanoušci železničních modelů různých měřítek.