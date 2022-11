Lagardeová: ECB musí dál zvyšovat úroky i když stoupá riziko recese

Frankfurt nad Mohanem - Evropská centrální banka musí pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, i když roste pravděpodobnost recese v eurozóně. V rozhovoru s lotyšským zpravodajským serverem Delfi to dnes uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová. Zvyšováním úrokových sazeb se banka snaží zastavit růst spotřebitelských cen.

Inflace v eurozóně v říjnu stoupla na rekordních 10,7 procenta a je tak výrazně na dvouprocentním cílem ECB.

"Naším mandátem je cenová stabilita a my ho musíme naplňovat s využitím všech nástrojů, které máme k dispozici," řekla Lagardeová. Do značné míry tak zopakovala své poselství z minulého týdne. "Jsme odhodláni udělat vše, co je nezbytné, abychom inflaci vrátili zpět k našemu dvouprocentnímu cíli," uvedla.

ECB na posledních třech zasedáních měnového výboru zvýšila základní úrokovou sazbu celkem o dva procentní body. Trhy počítají s dalším zvyšováním, které by mělo v roce 2023 zvýšit hlavní úrok na tři procenta z nynějších 1,5 procenta.

"Cíl je jasný a my tam ještě nejsme," uvedla Lagardeová. Neupřesnila ale, na jaké úrovni by zvyšování úroků mohlo skončit. "V budoucnu nás čeká další zvyšování úrokových sazeb," připustila jen.

Odborníci přitom očekávají, že inflace v eurozóně zůstane nad dvěma procenty až do roku 2024. To zvyšuje riziko, že podniky a domácnosti začnou upravovat své chování, protože ztratí důvěru ve snahy ECB inflaci omezit, napsala agentura Reuters.