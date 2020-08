Lady Gaga ovládla udílení cen MTV

Zpěvačka Lady Gaga přebírá v roušce cenu americké televize MTV v kategorii píseň roku za song Rain On Me.

Zpěvačka Lady Gaga přebírá v roušce cenu americké televize MTV v kategorii píseň roku za song Rain On Me. ČTK/AP/neuveden

New York - Americká popová zpěvačka Lady Gaga ovládla v noci na dnešek udílení cen americké televize MTV, které se odehrálo na několika místech New Yorku. Získala pět ocenění, mimo jiné v kategorii umělec roku. V kategorii píseň roku uspěla i s kolegyní Arianou Grande se společným songem Rain On Me a společně s Kanaďanem Justinem Bieberem zabodovala i v letos nové kategorii "nejlepší hudební video z domova" díky klipu k písni Stuck with U. Hlavní cenu za videoklip roku si odnesl zpěvák The Weeknd za video k songu Blinding Lights.

Při prvním velkém slavnostním večeru s předáváním cen v USA od propuknutí koronavirové pandemie se 34letá Lady Gaga objevila na pódiu několikrát, a vždy v různých nápadných kostýmech a ochranou nosu a úst. "Buďte přátelští, noste roušky a buďte odvážní a stále odvážnější," povzbuzovala zpěvačka své fanoušky.

Lady Gaga převzala také speciální cenu Tricon Award, která je vyznamenáním i za její působení coby aktivistky. "To pro mě znamená víc, než si pravděpodobně myslíte," řekla Gaga po převzetí ocenění z rukou modelky Belly Hadidové.

"Pro mnoho lidí to nebyl snadný rok, ale já vidím ve světě velké vítězství odvahy," řekla Lady Gaga a vyjádřila přesvědčení, že kultura se dočká obrození.

Lady Gaga a Ariana Grande ani při svém společném nedělním vystoupení nesundaly roušky. Obě šly na udílení cen s tradicí od roku 1984 jako favoritky, neboť měly shodně po devíti nominacích.