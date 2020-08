Lady Gaga ovládla udílení cen MTV, hlavní cenu ale má The Weeknd

Zpěvačka Lady Gaga přebírá v roušce cenu americké televize MTV v kategorii píseň roku za song Rain On Me.

Zpěvačka Lady Gaga přebírá v roušce cenu americké televize MTV v kategorii píseň roku za song Rain On Me. ČTK/AP/neuveden

New York - Americká popová zpěvačka Lady Gaga ovládla v noci na dnešek udílení cen americké televize MTV, které se odehrálo na několika místech New Yorku. Získala pět ocenění, mimo jiné v kategorii umělec roku, hlavní cenu za videoklip roku si ovšem odnesl zpěvák The Weeknd za video k songu Blinding Lights. Předávání ocenění provázely apely týkající se boje proti šíření koronaviru, ale též boje proti rasovým nespravedlnostem, informovala agentura AP.

Fotogalerie

Slavnostní večer byl věnován herci Chadwicku Bosemanovi, který minulý týden umřel ve věku 43 let po dlouhém boji s rakovinou. Boseman na filmovém plátně ztvárnil velké černošské postavy amerických dějin včetně baseballisty Jackieho Robinsona a hudebníka Jamese Browna a podle moderátorky Keke Palmerové byl "skutečným hrdinou, nejen na plátně, ale ve všem, co dělal".

Poté už večeru dominovala 34letá Lady Gaga, která se před kamerami objevila několikrát, a vždy v různých nápadných kostýmech a s pokrývkou nosu a úst. "Buďte přátelští, noste roušky a buďte odvážní a stále odvážnější," povzbuzovala zpěvačka své fanoušky.

Většinu cen získala za hit Rain On Me, na kterém se podílela i její kolegyně Ariana Grandeová. Obě popové hvězdy nově oceněnou "píseň roku" zazpívaly, přičemž ani při vystoupení si nesundaly roušky, stejně jako tanečníci, kteří je doprovázeli.

Lady Gaga také převzala speciální cenu Tricon Award, která je vyznamenáním i za její působení coby aktivistky. "To pro mě znamená víc, než si pravděpodobně myslíte," řekla Gaga poté, co cenu převzala z rukou modelky Belly Hadidové.

"Pro mnoho lidí to nebyl snadný rok, ale já vidím ve světě velké vítězství odvahy," řekla Lady Gaga a vyjádřila přesvědčení, že kultura se dočká obrození.

Ona a o sedm let mladší Grandeová šly na udílení cen s tradicí od roku 1984 v roli favoritek, neboť měly shodně po devíti nominacích.

Společně s Kanaďanem Justinem Bieberem Grandeová zabodovala v letos nové kategorii "nejlepší hudební video z domova" díky klipu k písni Stuck with U.

Hlavní cenu si nicméně odnáší kanadský zpěvák The Weeknd (vlastním jménem Abel Makkonem Tesfaye), jehož singl Blinding Lights byl zároveň vyhlášen za nejlepší skladbu v žánru R&B.

"V tuhle chvíli je pro mě dost těžké oslavovat a užít si tenhle moment, takže řeknu jenom: spravedlnost pro Jacoba Blakea a spravedlnost pro Breonnu Taylorovou," citovala jej AP. Zpěvák tím odkazoval na dva letošní případy policejní střelby na černochy. Taylorovou v březnu zastřelil policista v jejím bytě v Kentucky při razii související s obchodem s drogami, Blakea před týdnem několikrát střelil do zad strážník ve Wisconsinu, přičemž 29letý muž incident přežil.

Oba případy přispívají k vlně protestů za rasovou spravedlnost, kterou vyvolala květnová smrt George Floyda v rukách policie v Minneapolisu, a která se stala inspirací pro mnoho amerických interpretů. Patří mezi ně i kalifornská zpěvačka H.E.R., která s videoklipem k písni I Can't Breathe ("nemůžu dýchat") sestaveným mimo jiné ze záběrů z demonstrací získala ocenění v kategorii nazvané "video za dobro".

Postřelení Blakea zmínila i moderátorka hudebního večera Palmerová. "To, co jsme viděli v Kenoshe ve Wisconsinu, je další otřesnou připomínkou toho, že nemůžeme povolit, že nikdy nemůžeme tolerovat policejní brutalitu či jakoukoli nespravedlnost. Musíme pokračovat v boji za ukončení systémového rasismu," prohlásila.