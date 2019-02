Los Angeles - Zpěvačka Lady Gaga dorazila na letošní předávání filmových cen Oscar v dlouhých černých šatech od Alexandera McQueena, které s výjimkou výrazného plastického detailu na bocích vypadaly překvapivě umírněně. O to větší šok způsobil náhrdelník, kterým róbu doplnila - diamant o váze 128,54 karátu v hodnotě 30 milionů dolarů (asi 678 milionů korun), který měla Audrey Hepburnová při focení propagačních snímků ke slavnému filmu Snídaně u Tiffanyho.

Lady Gaga, rodným jménem Joanne Angelina Germonattaová, je teprve třetí ženou, která měla tu čest připnout si na krk kanárkově žlutý diamant. První byla v roce 1957 Sheldon Whitehouseová, která ho měla na plese Tiffanyho v Newportu na Rhode Islandu, a o čtyři roky později Audrey Hepburnová.

Legendární diamant Tiffany byl objeven v roce 1877 v dolech Kimberley v dnešní Jihoafrické republice. Charles Lewis Tiffany, který kultovní šperkařskou firmu v roce 1837 založil, koupil diamant o váze 287,42 karátu v roce 1878 za 18.000 dolarů a nechal ho vybrousit do tvaru polštářku nynější váhy. Obvykle je vystavený ve vlajkovém obchodě firmy Tiffany & Co. v New Yorku.

Diamant Tiffany byl zasazen celkem pětkrát. Současné zasazení bylo provedeno v roce 2012 při příležitosti 175. výročí firmy a jeho tvorba trvala rok. Žlutý kámen doplňuje dalších 16 polštářkových diamantů s celkovou vahou převyšující 80 karátů a 46 kulatých diamantů o váze více než 15 karátů. Lady Gaga k náhrdelníku přidala náušnice z 18karátového žlutého zlata rovněž od Tiffanyho.

Podle listu The New York Times je dohoda Lady Gaga s firmou Tiffany největší, jaká se kdy týkala zapůjčení jakéhokoli šperku na oscarovou ceremonii. Její hodnota nebyla zveřejněna.