Lady Gaga měla se svým pojetím hymny USA na inauguraci úspěch

Washington - Před zlatým mikrofonem, se zlatou holubicí na hrudi, s vlasy spletenými do copu a omotanými kolem hlavy a v široké rudé sukni zazpívala Lady Gaga na dnešní inauguraci nového amerického prezidenta Joea Bidena americkou státní hymnu.

Doprovodila ji kapela amerického námořnictva. Hymna zazněla podle agentury AP ve stylu zpěvu Lady Gaga, avšak podána byla s vkusem i vášní. Držitelka ceny Grammy zvolila pro píseň The Star-Spangled Banner (Hvězdami posetý prapor) velmi emotivní pojetí a v jedné chvíli zvedla paži směrem k vlajce nad Kapitolem. Před odchodem z pódia si vyměnila pár slov s Bidenem a pohled s bývalým demokratickým prezidentem Barackem Obamou, který byl na inauguraci stejně jako další bývalí prezidenti Bill Clinton a George Bush mladší.

Uživatelé sociálních sítí dali Lady Gaga za výkon vysoké známky a poukázali i na praktickou stránku jejího oděvu - měla těsně přiléhající černý živůtek, avšak sukně byla nabíraná a tak široká, že jí zaručila odstup od ostatních, jak si žádá ochrana před koronavirem. Lady Gaga pomáhala Bidenovi při jeho kampani v Pensylvánii a podílela se v minulosti i na jeho kampani proti sexuálnímu násilí v univerzitních kampusech.

Do inauguračního kulturního programu zasáhla i dcera portorických rodičů Jennifer Lopezová směsí písní This Land is Your Land a America The Beautiful (Toto je tvá země a Krásná Amerika). Na pódium přišla v bílých kalhotách doplněných dlouhým bílým kabátem a pronesla také část Slibu věrnosti vlajce ve španělštině.

Zcela bez hudebníků se obešel populární Garth Brooks, který zazpíval dojemnou Amazing Grace. Na konci pak požádal přítomné i ty doma u televizorů, aby poslední verše této křesťanské písně zazpívali s ním. Po dozpívání potřásl rukou Bidenovi i bývalému viceprezidentovi Mikeovi Penceovi, nasadil si zpět kovbojský klobouk, který při zpěvu odložil, a objal Obamu.

U mikrofonu stanula také mladá kalifornská básnířka Amanda Gormanová, která se ve svém díle zaměřuje na útlak, rasová témata a práva žen. Ve svém příspěvku řekla, že "demokracie může být odsunuta stranou, ale nelze ji natrvalo zapřít".

Kulturní akce budou dnes ještě pokračovat, večer budou americké televize vysílat speciál s názvem Oslavujeme Ameriku, jehož průvodcem bude herec Tom Hanks. Očekává se vystoupení například Justina Timberlakea nebo Jona Bon Joviho.

