Lacko vybojoval v Mostě v dramatické koncovce druhé místo, sahal i po vítězství

Závody mistrovství Evropy tahačů, 3. září 2022, Most. Zleva Jamie Anderson z Velké Británie a Adam Lacko z České Republiky na trati prvního závodu prvního soutěžního dne. ČTK/Šťastný Jan

Most - Automobilový jezdec Adam Lacko vybojoval v Mostě druhé místo ve druhém závodě mistrovství Evropy tahačů a popáté v sezoně tak vystoupil na stupně vítězů. V dnešní hlavní bodované jízdě byl pilot týmu Buggyra ZM Racing čtvrtý a čtvrtý je i průběžně v šampionátu. V čele je nadále Maďar Norbert Kiss, který byl na severu Čech první a čtvrtý.

Sedmatřicetiletému Lackovi se v Mostě dařilo ve volných trénincích, nevyšla mu ale dopolední kvalifikace, ve které skončil až šestý. "Nasadili jsme nové gumy a asi to byla špatná sada. Byli jsme o šest desetin sekundy pomalejší než na starých a přitom jsme měli být o půl sekundy rychlejší," uvedl Lacko.

Do hlavního závodu tak rodák z Čeladné odstartoval z třetí řady. Brzy se mu podařilo předjet Brita Jamieho Andersona a držel se na pátém místě. K posunu vpřed mu poté pomohlo odstoupení nejbližšího pronásledovatele v průběžném pořadí ME Antonia Albaceteho ze Španělska. "Bylo to spíše trápení než užívání si jízdy. Nefungovalo nám auto," řekl Lacko.

Náladu si spravil ve druhé jízdě, do které jezdci startují v obráceném pořadí. Brzy se posunul na třetí místo a v dramatické koncovce sahal i po vítězství. Za Andersonem po útoku v poslední zatáčce nakonec zaostal o desetinu sekundy.

"Jak se říká, když se dva perou, třetí se směje. Během závodu jsem neměl na to, abych se k nim dotáhnul, ale v posledních dvou tří kolech jsme viděl, že se začali dost mydlit," řekl Lacko a poukázal na souboj Andersona s Lukasem Hahnem z Německa. "Říkal jsem si, že to by mohla být příležitost, tak jsem se snažil tahat, abych nezpomalil. Dotáhl jsem je, v poslední zatáčce jsem toho využil a chybělo málo a málem jsem byl první," řekl Lacko.

Jediný český účastník ME si ale dobře uvědomoval, že více při útoku riskovat nemohl. "Kdyby tam byla větší mezera, tak jsem nemusel na výjezdu ubrat a měl bych větší rychlost na cílovou rovinku, ale nebylo to bezpečné. Musel jsem prostě ubrat," uvedl Lacko.

Mistrovství Evropy tahačů v Mostě: 1. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 22:40,797, 2. J. Hahn (Něm./Iveco) -3,893, 3. Lenz (Něm./MAN) -4,322, 4. Lacko (ČR/Buggyra) -13,341. 2. jízda: 1. Anderson (Brit./MAN) 22:48,686. 2. Lacko -0,101, 3. L. Hahn (Něm./Iveco) -0,724. Průběžné pořadí ME: 1. Kiss 233, 2. J. Hahn 178, 3. Lenz 170, 4. Lacko 141.