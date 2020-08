Lacko si první den úvodního závodu ME tahačů připsal výhru

Mráchov (Bakov nad Jizerou) - Automobilový jezdec Adam Lacko si hned v úvodní den prvního závodu mistrovství Evropy tahačů připsal premiérové vítězství. Na domácí trati v Mostě ovládl druhou jízdu, ve více bodované první byl čtvrtý. Do sezony, která kvůli pandemii koronaviru odstartovala s výrazným zpožděním, vstoupil nejlépe Maďar Norbert Kiss.

"Vyhrát na domácí půdě je vždy důležité a jsem rád, že se nám to podařilo. Jsem velmi rád, že jsem mohl hned první den potěšit diváky, kteří přišli, i když jich s ohledem na pravidla není moc," řekl Lacko, který v dramatické koncovce druhé jízdy udržel za svými zády dotírajícího Němce Saschu Lenze.

První jízdu suverénně ovládl Kiss, který byl nejrychlejší v měřeném tréninku i v kvalifikaci. "Myslím si, že nás všechny na úvod překvapil svojí rychlostí, nikdo z nás mu nestíhal, ale pak jsme Jochen (Hahn), Sasha a já byli vyrovnaní. Naháněli jsme se, bojovali jsme, ale bohužel jsme měli po červené vlajce opakovaný start a po druhém jsem v první zatáčce ťuknul do Jochena, který tam přibrzdil a pak už se to auto tak rychle nerozjede, jak váží pět tun," uvedl pilot českého týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Kiss porazil druhého Hahna, úřadujícího evropského šampiona, o téměř devět sekund. "Tým odvedl dobrou práci, měli jsme čas na přípravu," poukázal Kiss na několikaměsíční odklad startu sezony, který využil k většímu množství testovacích jízd na Hungaroringu. "Jsme rád, že jsme zpět a vyhráli jsme. Nebylo jednoduché dvakrát startovat vedle Jochena, který má hodně zkušeností, a před druhým startem jsem byl hodně nervózní, že se mi to tak nepovede," přiznal Kiss.

Premiérovou účast v ME si v Mostě připsala šestnáctiletá Aliyyah Kolocová, dcera majitele Buggyry. Hned v první jízdě dojela osmá a v hodnocení takzvaného Promoter´s Cupu byla druhá. "Samozřejmě, že jsem šťastná. Měla jsem i potřebné štěstí, protože někteří jezdci dostali tresty nebo nedojeli do cíle," uvedla Kolocová. Cílový praporek neviděl například druhý nováček roudnického týmu Téo Calvet z Francie, který ve druhé jízdě dojel jedenáctý. Tu naopak nedokončila Kolocová.

Mistrovství Evropy v závodech tahačů v Mostě:

1. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 20:26,626, 2. J. Hahn (Něm./Iveco) -8,997, 3. Lenz (Něm./MAN) -9,543, 4. Lacko (ČR/Buggyra) -10,776, ...8. Kolocová (ČR/Buggyra) -45,402.

2. jízda: 1. Lacko 22:50,517, 2. Lenz -0,311, 3. J. Hahn -2,930.

Průběžné pořadí: 1. Kiss 25, 2. J. Hahn 23, 3. Lenz 21, 4. Lacko 20, ...9. Kolocová 3.