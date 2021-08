Lacko se chystá do Mostu a věří v déšť, na kterém se mu daří

Praha - Teprve druhý závod v sezoně čeká o víkendu automobilového jezdce Adama Lacka, který bude hlavní českou hvězdou podniku mistrovství Evropy tahačů v Mostě. Druhý muž průběžného pořadí seriálu věří, že mu k úspěchu v domácím prostředí pomůže i očekávané nepříznivé počasí. Na avizovaný déšť se totiž na rozdíl od organizátorů těší.

"Podle předpovědi má v sobotu i v neděli pršet. Uvidíme, jaké počasí nakonec bude, ale pokud se tak stane, nebudu se zlobit," řekl Lacko na neformálním setkání s novináři. Déšť má totiž rád a na mokru se mu daří. "Dobře v těchto podmínkách jezdí i Kiss, růžky vystrkuje Sascha Lenz, Hahn je takový střed a Albacete má strach, což říká i veřejně," uvedl Lacko ke svým hlavním soupeřům a deštivému počasí.

Stejně jako v loňském roce, kdy seriál tahačů jako další sporty výrazně poznamenala pandemie koronaviru, pro Lacka na konci srpna sezona prakticky začíná. "Loni jsme v Mostě začali, letos jedeme už na druhý, což je super. Doufáme ale, že se to teď rozjede a do půlky října odjedeme de facto celou sezonu. Bude trošku hoňka," řekl Lacko.

Zda covid-19 a následná opatření nepoznamenají další čtyři plánované závody, tím se šestatřicetiletý český jezdec nezabývá. "Už jsme si zvykli na to, že nám pořád ruší a přesouvají závody. Vždy jsme v permanentní pohotovosti a očekávání. Například před Nürburgringem už jsem prakticky seděl v autě a chtěl vyrazit, když mi volali, že se závod ruší," vzpomněl Lacko na polovinu července, kdy byly na poslední chvíli zrušeny závody v Německu kvůli vydatným dešťům a povodním.

I díky tomu měl Lacko a další truckeři v létě delší volno. "Co jsem dělal? Sekal jsem trávu, byl jsem na chatě a čekal, až budou závody," podotkl s úsměvem rodák z Čeladné, který s ohledem na náročný program týmu Buggyra Racing neměl ani možnost testovat. "Byl bych rád za každé jezdění, ale nestíhalo se to. Díky dalším aktivitám týmu, kdy se jezdí na okruzích s vozy GT a nonstop se připravuje Dakar, tak nebyl čas. V týmu se pořád něco děje," uvedl Lacko. Za problém to ale nepovažuje. "Na Most testovat nepotřebujeme, najezděno tam máme dost," řekl.

Lacko se v Mostě postaví na start jako druhý muž průběžného pořadí, v červnu na Hungaroringu získal celkem 32 bodů, o osm méně než Němec Lenz. "Ukázalo se, že špička se rozšiřuje. Sascha jel velmi dobře, Antonio (Albacete), který poslední dva roky nic moc nejezdil, tak se už také dotáhl k nám. Hahn měl v Maďarsku problém s autem, takže si myslím, že postavil nové. Není to o dvou lidech, kteří si berou body, ale o pěti šesti. Myslím si, že letos je konkurence po dvou letech zase velká," uvedl Lacko.