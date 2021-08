Lacko byl v Mostě v hlavním závodě druhý, průběžně v ME je třetí

Most - Pilot týmu Buggyra Racing Adam Lacko vybojoval v dnešním hlavním závodě mistrovství Evropy tahačů v Mostě druhé místo. V druhé, handicapové jízdě byl čtvrtý a v průběžném pořadí šampionátu je třetí. Do čela seriálu se na severu Čech posunul Maďar Norbert Kiss, který byl první a pátý. Druhé místo v průběžném pořadí drží Sascha Lenz z Německa.

Šestatřicetiletý Lacko zajel v dnešní kvalifikaci čtvrtý čas a startoval z druhé řady. Rychle se dokázal posunout na druhé místo, suverénního Kisse ale neporazil. Do druhé jízdy tradičně odstartovala elitní osmička v obráceném pořadí, český jezdec proto vyrazil ze čtvrté řady. Následně se mu podařilo posunout na čtvrtou pozici, třetího Shanea Breretona z Velké Británie ale již nepředjel. Udržel ale za sebou tvrdě dotírajícího Kisse.

"Neděle pro nás byla úspěšná. V hlavním závodě se mi povedl start, využil jsem strkanice v prvních dvou zatáčkách a protáhl se na druhé místo. Nejprve byl za mnou Němec Jochen Hahn, pak jeho krajan Sascha Lenz. Zkoušeli to na mě oba několikrát v každém kole, ale držel jsem správnou stopu a nedal jim prostor. Byla to z mé strany jízda bez chyb a byla odměněna druhým místem," uvedl Lacko.

Čtvrté místo ve druhé jízdě považoval za maximum možného. "Znám Norbiho Kisse a bylo mi jasné, že kdybych se pokusil o útok na jezdce přede mnou, předjel by nás Kiss oba. Musel jsem tedy čekat na chybu soupeře, ale ten žádnou neudělal," řekl rodák z Čeladné, který si v domácím prostředí připsal celkem dvě umístění na stupních vítězů. V sobotu byl v hlavním závodě třetí. "Celkově jsem třetí s docela velkým náskokem na čtvrtého Albaceteho a odstupem 15 bodů na druhého. Uvidíme, co bude dál. Teď nás čeká Zolder, kde to máme docela rádi, takže uvidíme, jak se nám bude dařit tam," dodal Lacko.

Druhý pilot Buggyry Téo Calvet z Francie dojel pátý a šestý, Aliyyah Kolocová třináctá a čtrnáctá. Calvet vede takzvanný Goodyear Cup, v jehož rámci v Mostě vyhrál tři jízdy a zažil nejvydařenější víkend v ME v kariéře. "Myslím si, že to pro mě bylo velmi dobré. Poprvé v kariéře jsem byl v absolutním pořadí druhý a celkově jsem maximálně spokojený. Už se těším na další závodní víkend," řekl Calvet.

Evropský šampionát tahačů bude pokračovat třetím dílem v polovině září v Zolderu.

Mistrovství Evropy tahačů v Mostě:

3. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 22:38,978, 2. Lacko (ČR/Buggyra) -21,907, 3. Lenz (Něm./MAN) -22,166, ...13. Kolocová (ČR/Buggyra) -38,600.

4. jízda: 1. Lenz 22:46,797, 2. Albacete (Šp./MAN) -7,286, 3. Brereton (Brit./MAN) -8,829, 4. Lacko -9,064, ...14. Kolocová -40,212.

Průběžné pořadí ME: 1. Kiss 84, 2. Lenz 81, 3. Lacko 69.