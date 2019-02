Londýn - Otřesy uvnitř dvou největších stran na britské politické scéně dnes neustávaly, když opoziční labouristy opustil tento týden již devátý poslanec a konzervativní premiérka Theresa Mayová čelila dalším varováním kvůli svému postupu ohledně odchodu Británie z Evropské unie. Do plánovaného data brexitu v tuto chvíli zbývá pět týdnů a není jisté, zda dolní komora parlamentu příští týden dostane šanci znovu hlasovat o dohodnutých podmínkách rozluky.

Ian Austin svůj odchod z Labouristické strany oznámil skrze komentář v regionálním deníku Express & Star, který nadepsal "Proč jsem se za labouristy pod (lídrem) Jeremym Corbynem začal stydět". Austin má za to, že hlavní britská opoziční strana je "rozbitá", přičemž poukazuje na její problémy s antisemitismem. "Drsnou pravdou je, že strana je tvrdší vůči těm, kdo si stěžují na antisemitismus, než vůči antisemitům," napsal.

Austin následoval osm bývalých stranických kolegů, kteří se tento týden rozhodli stát nezávislými poslanci kvůli výhradám jak vůči přístupu k antisemitismu, tak vůči nejasné pozici Corbyna k brexitu. Deníky The Times a The Guardian navíc informují, že Corbyn je nyní pod obrovským tlakem, aby podpořil vypsání referenda o podmínkách brexitu dojednaných vládou. Jinak mu prý hrozí další vlna odchodů.

Na premiérku Mayovou dnes ráno v britských médiích čekaly podobné zprávy. Podle deníku The Daily Telegraph ji varovala skupina dosud věrných poslanců zastupující obě strany debaty o brexitu, že jsou připraveni příští týden hlasovat proti vládě ve snaze vynutit si odklad odchodu z EU a zabránit tak jeho realizaci bez dohody. Pokud Mayová do středy znovu poslancům nepředloží "rozvodovou" dohodu, poslanci budou mít opět příležitost částečně nad celým procesem převzít otěže.

Britští komentátoři očekávají od příštího týdne skutečně přelomový moment, kdy zejména členové Konzervativní strany budou muset učinit dlouho odkládaná těžká rozhodnutí. The Guardian píše, že až 25 členů vlády by se mohlo vzbouřit proti premiérce a hlasovat pro plán labouristky Yvette Cooperové, který by otevřel cestu k odkladu brexitu.

Představitelé kabinetu tento týden uváděli, že doufají v brzké nové hlasování o brexitové dohodě, úpravy požadované britskou stranou se však zatím nezhmotňují a EU odmítá, že by průlom mohl přijít na nadcházejícím summitu s Ligou arabských států v egyptském Šarm aš- Šajchu.

Na duel kolem odkladu britského odchodu z Unie tak nejspíše opravdu příští týden dojde. Pro Mayovou je situace o to zapeklitější, že již zaznívají také varování z druhé strany brexitové debaty. Euroskeptičtí poslanci ze skupiny European Research Group podle deníku Financial Times vzkázali, že pokud premiérka odchod z EU odsune, budou se snažit "položit vládu".