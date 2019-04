Londýn - Britští labouristé dnes vyjádřili zklamání z dosavadního průběhu jednání s vládou o východisku z brexitového patu. Kabinet podle nejsilnější opoziční strany nenabídl "opravdovou změnu nebo kompromis", informovala agentura Reuters. Zástupce vlády naopak uvedl, že jsou pozice obou stran velmi blízké a kabinet premiérky Theresy Mayové je připraven uzavřít kompromis.

"Jsme zklamaní, že vláda nenabídla opravdovou změnu nebo kompromis," uvedla strana předsedy Jeremyho Corbyna v dnešním prohlášení. "Vyzýváme premiérku, aby přišla se skutečnými změnami své dohody ve snaze najít alternativu, která může získat podporu v parlamentu a sjednotit naši zemi," dodala.

Mluvčí labouristů pro otázky brexitu Keir Starmer, který se jednání s vládním týmem účastní, uvedl, že labouristé chtějí s vládou nadále jednat. "Potřebujeme ale změny, abychom mohli uzavřít kompromis," řekl v rozhovoru s BBC. Vládní tým přitom podle něj s žádnými změnami, s nimiž přichází labouristé, nesouhlasí. "Přesněji řečeno s žádnými změnami ve znění politické deklarace," dodal.

Naopak jeden z níže postavených členů britské vlády Rory Stewart dnes řekl, že "ve skutečnosti jsou pozice obou stran velmi, velmi blízké a kde je dobrá vůle, mělo by být možné se dohodnout a to relativně rychle". Podle něj je vládní tým "samozřejmě" připraven uzavřít kompromis ve znění politické deklarace.

Mayová v úterý vyzvala Corbyna, aby s ní jednal o nalezení východiska z brexitového patu. Předsedkyně vlády tehdy nicméně vyloučila, že by se jednání mohla vést o loni uzavřené dohodě, kterou britská Dolní sněmovna již třikrát odmítla. Připustila pouze rozhovory o politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s EU po brexitu.

Ve středu se setkali přímo Mayová s Corbynem a obě strany rozhovory označily za konstruktivní. Jejich týmy pak jednání vedly už bez nich i ve čtvrtek a dnes. Podle většinou dobře informované hlavní politické komentátorky BBC Laury Kuenssbergové panuje nyní shoda na tom, že jednání ještě neskončila, kdy ale budou pokračovat, není jasné. Podle listu Financial Times, který se odvolává na vládního mluvčího, by se mohlo jednat i o víkendu.

Mayová dnes v dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi požádala o druhý odklad brexitu, a to opět do 30. června. Podle vysoce postaveného unijního činitele mezitím Tusk dospěl k závěru, že ve stávající situaci by byl nejlepším řešením roční odklad brexitu s tím, že britský odchod může nastat dřív.

Prezidenti a premiéři sedmadvaceti zemí EU budou s Mayovou a poté bez ní o dalším postupu jednat na mimořádném summitu ve středu. Dosud stále platí, že by Británie EU měla opustit 12. dubna, tedy za týden.