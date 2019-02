Londýn - Britští opoziční labouristé podpoří snahy o uspořádání druhého referenda o brexitu, pokud parlament odmítne jejich alternativní návrh týkající se odchodu země z Evropské unie. Podle stranického prohlášení to dnes řekne šéf strany Jeremy Corbyn svým poslancům. Corbyn rovněž plánuje podpořit poslanecké návrhy, které by zamezily odchodu Spojeného království z EU bez dohody. Britská Dolní sněmovna má o dalších krocích v brexitovém procesu jednat a hlasovat ve středu.

Labouristé druhé referendum o odchodu země z evropského bloku dosud oficiálně odmítali, ačkoli řada jejich politiků se pro něj veřejně vyjádřila. Strana uváděla, že druhé referendum by považovala až za poslední možnost, pokud by se jí nepodařilo prosadit předčasné volby nebo změny v brexitové dohodě dojednané s Unií konzervativní premiérkou Theresou Mayovou.

Corbyn dnes labouristickým poslancům sdělí, že strana podpoří nebo předloží návrh ve prospěch všelidového hlasování, aby "zabránila ničivému brexitu", který se podle něj snaží prosadit konzervativci.

Labouristé podle stranického komuniké nejprve parlamentu předloží alternativní brexitový plán, jehož součástí je mimo jiné požadavek, aby Británie po brexitu plánovaném na 29. března zůstala natrvalo členem celní unie s EU. Pokud by neuspěli, přijdou s dalším návrhem na druhé referendum o brexitu.

"Labouristé tento týden přijdou se svým alternativním plánem a předloží ho k hlasování v Dolní sněmovně," uvedl mluvčí strany pro brexit Keir Starmer. "Pokud parlament náš plán odmítne, pak labouristé dodrží svůj slib z výročního sjezdu strany a podpoří (nové) lidové hlasování," dodal.

Agentura Reuters soudí, že dnešní krok labouristů by mohl znamenat konec nadějím premiérky, že se jí v Dolní sněmovně podaří do 12. března prosadit dohodu o podmínkách brexitu. Poslanci dokument již jednou odmítli. Labouristé by totiž mohli získat na svou stranu ty poslance, kteří by Mayové dohodu nakonec podpořili ve snaze vyhnout se neřízenému brexitu, ale kteří dávají přednost uspořádání druhého referenda.

První lidové hlasování se konalo v roce 2016 a Britové se v něm vyslovili pro odchod z evropského bloku. Jak by v představách labouristů zněla otázka v dalším referendu, není jasné. Vede se debata, zda by mělo jít o hlasování o rozvodové dohodě s EU, nebo zda by Britové měli znovu rozhodovat o setrvání země v Unii.

Podle prvních komentářů se Corbyn dnešním oznámením snaží zamezit dalším poslaneckým odchodům ze strany do nového mezistranického protestního politického hnutí nazvaného Nezávislá skupina. Tam zamířilo už osm labouristických zákonodárců a tři jejich konzervativní kolegové. Labourističtí přeběhlíci za důvod svého odchodu označili právě nesouhlas s přístupem Corbyna k řešení brexitové otázky a rovněž neschopnost strany zakročit proti antisemitským výpadům.