Londýn - Britští labouristé by měli podpořit setrvání v Evropské unii, bude-li se rozhodovat ve druhém referendu. Televizi Sky News to dnes řekl labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer. V úterním hlasování o brexitové dohodě by ale podle něj strana neměla podporu pro druhé referendum hledat.

"Uskuteční-li se všelidové hlasování o dohodě, kterou (premiérka) Theresa Mayová prosadí, pak stanovisko (labouristů) by mělo znít 'setrvat'," prohlásil Starmer. Až ale bude v úterý parlament hlasovat o tom, zda brexitovou dohodu navrženou Mayovou schválit nebo odmítnout, strana by se neměla pokoušet zajistit si podporu pro prosazení druhého referenda, zdůraznil stínový ministr.

Mayová chce v úterý nechat Dolní sněmovnu znovu hlasovat o dohodě o odchodu Británie z EU. Pokud ji sněmovna opět odmítne, bude ve středu hlasovat o tom, zda má země odejít z EU bez dohody. A jestliže britští poslanci odmítnou jak brexitovou dohodu, tak brexit bez dohody, budou ve čtvrtek hlasovat o odkladu odchodu země z EU. Datum brexitu je stanoveno na 29. březen, s odkladem by muselo souhlasit všech 27 zbylých států EU.

Podle vůdců dvou silných euroskeptických parlamentních skupin utrpí plán Mayové v úterý v parlamentu těžkou porážku, protože premiérka nedojednala s EU žádné větší změny. Nigel Dodds, místopředseda severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje menšinovou vládu, a Steve Baker, reprezentant probrexitových konzervativců, to dnes napsali v článku v listu The Sunday Times. Politická situace v zemi je podle nich chmurná a dohodu parlament "důrazně" odmítne.

"Nezměněnou brexitovou dohodu značná část konzervativců a poslanců DUP důrazně odmítne, bude-li znovu Dolní sněmovně předložena," napsali. Jakýkoli odklad brexitu by podle Doddse a Bakera kromě toho byl politickou kalamitou. Znamenal by prodlužování nejistoty a Británii by způsobil "nepředvídatelné škody". Demokracie by v takovém případě byla prý fakticky mrtvá.

Nedělník The Sunday Times napsal, že Mayová bojuje o přežití v úřadu předsedkyně vlády. Její poradci prý zvažují, že ve snaze prosadit dohodu o brexitu ji přinutí, aby nabídla rezignaci. Ministři její vlády údajně debatují, zda nemají trvat na tom, aby odešla už příští týden.

Před "totální nejistotou" v případě odmítnutí dohody o odchodu z EU dnes v rozhovoru pro Sky News varoval ministr zdravotnictví Matt Hancock. Nedomnívá se, že porážka Mayové v úterním hlasování je nevyhnutelná. "Pokud se ale hlasování nepovede, nikdo neví, co se stane. Vše, co bude následovat, bude totálně nejisté - to by byla jediná jistota," poznamenal Hancock.

