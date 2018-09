Londýn - Britská opoziční Labouristická strana je připravena hlasovat v parlamentu proti jakékoli dohodě o brexitu, kterou předloží premiérka Theresa Mayová. Listu Financial Times (FT) to řekla stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová. Labouristická poslankyně je navíc přesvědčena, že Mayová bude ještě do Vánoc donucena k odchodu z premiérského křesla.

Spojené království by mělo Evropskou unii opustit 29. března příštího roku. Londýn a Brusel by dohodu o podmínkách brexitu a budoucích vztazích chtěly dojednat do summitu EU 18. října, i když obě strany v posledních dnech opatrně zmiňují možnost, že by se dohoda mohla uzavřít až v listopadu. Jak Brusel, tak Londýn se ale připravují i na to, že Británie unii opustí bez dohody.

Někteří poslanci Konzervativní strany premiérky Mayové hrozí, že budou v parlamentu hlasovat proti případné brexitové dohodě. Pokud by své hrozby nakonec splnili, závisel by další osud Mayové, její vlády i způsob, jakým Británie z Evropské unie odejde, na labouristech. K porážce Mayové by stačilo, kdyby proti dohodě hlasovalo deset jejích poslanců - ať už příznivců tvrdého brexitu či zastánců co nejužších vazeb s unií.

Opoziční strana vedená Jeremym Corbynem si stanovila šest bodů, při jejichž splnění by byla ochotna brexitovou dohodu podpořit. Podle Thornberryové je ale jen malá naděje, že by jakákoli dohoda uzavřená premiérkou Mayovou tyto body splňovala. Dohoda, která by fungovala, podle stínové ministryně zahraničí pod vedením Mayové "prostě nevznikne".

"Nemyslím si, že by dokázali přijít s dohodou, která by splnila našich šest testů, a nemyslím, že by dokázali přijít s dohodou, která sjednotí torye," řekla FT Thornberryová s použitím obvyklého označení členů Konzervativní strany.

Mezi šesti podmínkami, které by musela dohoda splňovat, aby ji labouristé podpořili, jsou podle FT mimo jiné uzavření komplexní obchodní dohody či pokračování spolupráce ve vědě a výzkumu.

Podle Thornberryové bude nutné uspořádat v následujících měsících předčasné volby, neboť je podle ní pravděpodobné, že bude Mayová při klíčovém hlasování o brexitové dohodě poražena. "Parlamentní volby budeme mít buď na podzim nebo na jaře," vyjádřila své přesvědčení labouristická poslankyně. Pokud by to bylo na ní, raději by byla, kdyby se uskutečnily předčasné volby, než další referendum o brexitu.

Pokud by labouristé případné předčasné volby vyhráli, brexit by byl podle Thornberryové stále na pořadu dne. S EU by ale nyní opoziční strana chtěla vyjednávat i po 29. březnu.